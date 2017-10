Minivacanţa s-a finalizat cu munţi de gunoaie

Minivacanța s-a finalizat cu munți de gunoaie

Turiștii care au venit să petreacă week-end-ul la mare au lăsat în urmă munți de gunoaie. După ce au plecat acasă, petrecăreții le-au dat de furcă administrațiilor locale, care se ocupă de salubrizare, dar și angajaților Apelor Române care trebuie să curețe plajele. Peste 30.000 de mii de turiști au lăsat în urmă tone de gunoaie. Până în prezent nu se știe cantitatea aproximativă de deșeuri de pe plaje și de pe spațiul verde. Petrecăreții care au venit la mare, dar și constănțenii care au mers la pădure au lăsat în urmă pungi de plastic, pet-uri, resturi alimentare și gunoaie de tot felul. Vasile Petro, comisar șef în cadrul Gărzii Naționale de Mediu Constanța (GNM), ne-a spus că salubrizarea zonelor intră în responsabilitatea autorităților locale, a echipelor GNM și a administratorilor zonelor de agrement. „De luni vom lua legătura cu administrațiile publice locale care dețin zonele Mangalia, Basarabi, Cheia și nu numai pentru a începe salubrizarea”, a declarat comisarul șef. Trei echipe ale GNM Constanța, formate din două persoane fiecare, au fost mobilizate pentru trei zone: Mangalia, Basarabi și Cheia. „Ne-am plimbat prin păduri și am estimat că au fost în jur de 20.000 de persoane la iarbă verde, doar de 1 mai. În măsura în care am putut, i-am rugat să mențină curățenia”, a precizat Petro Vasile. Administrațiile publice locale vor salubriza spațiile verzi Amenzile pentru nerespectarea curățeniei sunt cuprinse între 3.000 de lei și 6.000 de lei pentru persoanele fizice și între 20.000 de lei și 50.000 de lei pentru persoanele juridice. Dacă plătesc în 48 de ore, amenda se înjumătățește. Sancțiunea pecuniară nu este un aspect către care tind inspectorii GNM Constanța, însă măsuri trebuie luate. O soluție pe care o propune comisarul șef Petro Vasile este poziționarea de tomberoane pe spațiile verzi: „Am văzut pompieri, poliție, jandarmi, dar nu am văzut ceva simplu și util oamenilor - tomberoane în care să depoziteze gunoaiele. Administrațiile locale ar fi trebuit să se gândească la această soluție atât de utilă”. Salubrizarea spațiilor verzi se va face, începând de astăzi, de către GNM Constanța împreună cu administrațiile publice locale.