Ministrul Sănătății: "Suntem într-o criză majoră. Sper să nu ajungem în situația în care nu mai avem soluții"

Cele două mari probleme cu care se confruntă instituţia pe care o conduce sunt paturile ATI şi lipsa medicamentelor pentru tratarea COVID a celor aflaţi în stare critică, a spus oficialul, potrivit digi24.ro.

"În fiecare zi lucrăm la aceste chestiuni. Eu sper să nu ajungem la situația în care nu mai avem soluții. Astăzi avem soluții.

Cred că și mâine și poimâine avem soluții, dar soluția trebuie să fie complementară cu soluția individului. Soluția fiecărui individ este aceea de vaccinare, de responsabilitate față de tine însuți și față de ceilalți", a spus Cseke Attila.

Coronavirusul, mai ales noua variantă Delta, face tot mai multe victime zi de zi. Aşa se face că, în ultimele trei zile, 1.000 de oameni au murit.







"Oricât de tineri suntem, oricât de bine suntem din punct de vedere al formei fizice, virusul nu alege după aceste criterii sau statut social. Acest virus chiar este ucigaș.







Am avut 282 de decese astăzi (joi - n.r.), ieri (miercurir - n.r.) am avut 331 și cu o zi înainte am avut în jur de 300. Sunt aproape 1.000 de decese în trei zile.