Ministrul Sănătăţii recunoaşte: "Unele salarii vor scădea"

Ministrul Sănătății recunoaște: "Unele salarii vor scădea"

Ştire online publicată Joi, 08 Februarie 2018. Autor: Cuget Liber Online.

Ministrul Sănătății, Sorina Pintea, a afirmat, într-o conferință de presă salariile brute din Sănătate vor crește de la 1 martie 2017, față de 1 ianuarie. Ministrul a mai spus că unele creșteri salariale sunt semnificative, altele minore și "creșteri care rămân la aceleași nivel". De asemenea, Sorina Pintea a recunoscut că o parte din salariile din sănătate vor scădea.Ministrul Sănătății a mai spus că medicii rezidenți vor avea creșteri salariale semnificative de la 1 martie, iar până atunci vor beneficia de burse de studii. " Salariile de baza brute vor crește semnificativ, iar de la 1 martie vor primi norma de hrană în locul bonurilor de masă", a spus ministrul Sănătății.Sorina Pintea a mai spus că au existat și ajustări astfel încât să se încadreze în grila de salarizare. "3% dintre salariații din sănătate sunt cu probleme, dar nu cu probleme mari", a spus ministrul.Astfel, există categorii de personal care vor avea un salariu scăzut odată cu intrarea în plată a salariilor pe noua grilă impusă de Legea salarizării unitare.”Salarii mai mici există, dar sunt ajustări care trebuiau făcute pentru că vorbim despre o lege a salarizării unitare. Practic, avem oameni care vor avea o creștere de doar 24%, dar pe grila nouă vor avea venituri puțin mai mici decât cele anterioare. Vorbim aici despre chimiști, biochimiști, farmaciști, cei care lucrează în laboratoare. Avem o parte care vor lua mai puțini bani, o altă parte care vor avea creșteri foarte mici. Am vorbit la nivelul Ministerului Muncii și la nivelul Parlamentului și vom propune o serie de ajustări la această lege, în așa fel încât să se producă corecțiile necesare. Avem 3% personal cu probleme, adică oameni cărora le vor scădea salariile. Pentru persoanlul TESA și pentru consilieri salariile vor scădea cu 23%, dar este normal. Fiind vorba despre o salarizare unitară, este normal ca acești consilieri ai demnitarilor să ia aceleași salarii peste tot. Mie mi se pare normal ca un director în Ministerul Sănătății să ia același salariu cu un director în Ministerul Mediului.Ne-am concentrat foarte mult pe creșterea salariilor personalului medical și cred că am reușit acest lucru”, a declarat Sorina Pintea."Sporurile din urgență nu vor mai fi de 100%, ci de 85%, însă se calculează la o bază mai mare, ceea ce înseamnă că sporurile cresc", a mai spus ministrul Pintea.Ministrul Sănătății a mai spus că, de exemplu, un medic primar din unitățile sanitare critice va avea un salariu de 9100, comparativ cu aproximativ 4100 lei la 1 ianuarie 2018 și cu 3900 lei în decembrie 2017. "Vorbesc despre salariile nete, fără sporuri", a spus Sorina Pintea.Conform acesteia, salariul unui asistent medical va ajunge la 3400 lei în martie, în timp ce o infiermieră va lua 2500 lei."Știu că s-a discutat de salariile directorilor din Direcțiile de Sănătate Publică. Ei au beneficiat de creșteri importante datorită unui act normativ, creând astfel departajări artificiale. Pot să vă dau un exemplu: Dacă am aplica 25% la salariul unui director executiv, ar ajunge la 18.000 de lei brut, față de 22.000, salariul președintelui României. Dar ținem cont că acești directori sunt medici, în primul rând. Am avut o discuție și vom face propunerea încât acești directori să fie plătiți ca medici", a declarat Sorina Pintea în cadrul unei conferințe de presă.sursa: realitatea.net