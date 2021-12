Ministrul Sănătăţii, planuri pentru valul 5 de COVID. “Dorim să evităm un lockdown!”

Potrivit directorului Institutului Naţional de Statistică, Adriana Pistol, la jumătatea lunii ianuarie, va fi transmitere comunitară a tulpinii Omicron. Aceasta va deveni dominantă şi, într-un scenariu optimist, vor fi în jur de 25.000 de internări. "Pe scenariul cel mai pesimist, în 20 de zile, vom avea 1.500 de paturi de ATI ocupate", a mai spus directorul INSP.

Adriana Pistol trage un semnal de alarmă în ceea ce priveşte numărul încă prea mic de persoane vaccinate, dar şi nerespectarea măsurilor de carantină şi refuzul populaţiei de a completa certificatul de localizare, la intrarea în ţară. "Aproximativ 60% din populaţia vulnevabilă, adică cei peste 65 de ani şi cei cu boli cronice, nu este vaccinată. Numai 25% aproximativ dintre persoanele care au fost deja vaccinate cu schema completă au efectuat şi doza booster. Deşi a fost emis certificatul PLF, necompletarea acestuia într-un număr foarte mare face imposibilă localizarea, nerespectarea măsurilor de carantină, de către un procent important din populaţie, deşi aceasta este impusă odată cu trecerea frontierei. De asemenea, intârzierea impementării certificatului COVID, înseamnă că avem o populaţie receptivă numeroasă, care se poate îmbolnăvi oricând. În plus, avem un risc foarte mare de răspândire a tulpinii omicron, care are o rată de transmisibilitate mult mai mare decât tulpinile anterioare", a adăugat şeful INSP.







Autorităţile sanitare se pregătesc pentru valul al cincilea de COVID din ţara noastră. Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rafila, a anunţat, în urmă cu puţin timp, că este aşteptat ca, după Revelion, să crească din nou numărul de infectări în România.„Dorim să reducem impactul acestei boli asupra populaţiei din România. În cel de-al 4-lea val, sistem de sănătate a fost depăşit ca şi resurse, am avut cea mai mare mortalitatea înregistrată în UE, o fatalitate de 3%, deci practic 3% din cei infectați au decedat, ceea ce reprezintă un procent extrem de mare, la care se mai adaugă şi cei care nu au avut acces la servicii medicale adecvate, în această perioadă”, a precizat Alexandru Rafila.Acesta a subliniat că au fost demarate pregătirile pentru cel de-al cincilea val. „Insistăm foarte mult în ceea ce priveşte vaccinarea, trebuie să găsim o soluţie sa revitalizăm campania de vaccinare, inclusiv prin implicarea profesioniştilor. Am adaptat actul normativ care permite extinderea testării la nivel cabinetelor medicilor de familie şi sperăm să avem succes în a depista cât mai repede persoanele bolnave. Din păcate, o măsura care să încetinească transmiterea, acel certificat COVID, noi am elaborat-o, dar nu a fost adoptată. Este o măsură pe care am fi vrut să o luăm, măcar temporar, încât să evităm trei lucruri majore în ţara noastră. În primul rând, un lockdown care ar afecta foarte serios viaţa economică a ţării, dorim să evităm închiderea şcolilor şi dorim să avem un număr cât mai mic de decese. Reducerea numărului de decese este esenţială şi trebuie să avem la dispoziţie toate instrumentele pentru a fi evitate aceste lucruri în ţara noastră”, a completat Alexandru Rafila.