Ministrul Sănătăţii, despre scandalul dezinfectanţilor diluaţi: Noi am făcut plângere după controalele inspectorilor sanitari

Ministrul Sănătății, despre scandalul dezinfectanților diluați: Noi am făcut plângere după controalele inspectorilor sanitari

Polițiștii au descins, marți dimineață, la mai multe firme și domicilii din București și județele Ilfov și Prahova. Perchezițiile au loc într-un dosar penal deschis după o plângere făcută de Ministerul Sănătății. În cauză există suspiciunea că, în 2018, ar fi fost fabricate și vândute unor spitale din România substanțe pentru dezinfecția suprafețelor care nu îndeplineau standardele de performanță în distrugerea bacteriilor. Ministrul Sorina Pintea a declarat la România TV, că Ministerul Sănătății a depus o plângere penală după ce inspectorii direcțiilor de sănătate publică au făcut controale și, în urma analizei, au fost constatate neconformități la trei produse.







"Având în vedere că există deja o anchetă în curs, există deja deschis un dosar penal, pot doar să vă spun că în cursul anului trecut inspectorii sanatari din cadrul Direcției de Sănătate Publică au prelevat probe de produse biocide cu aplicație în sectorul medical. Este vorba despre un control pe care inspectorii DSP l-au făcut privind aceste aspecte. S-au analizat 15 produse biocide. În urma analizei au fost constatate neconformități la trei produse. Am refăcut aceste analize, neconformitățile au persistat. Prin urmare am demarat controale la firmele care au furnizat aceste biocide. Pentru că aceste controale nu au putut fi finalizate, întrucât nu s-au găcit la fața locului persoane sau depozitele erau închise, Ministerul Sănătății a făcut o plângere în acest sens, în data de 10 ianuarie. Neconformitățile au ieșit la fungicide, prin urmare aceste produse mai există (în spitalele din România n.red.), noi am ridicat doar niște mostre. Dosarul penal deschis acum va scoata în evidență faptul că, dacă aceste aspecte se confirmă sau nu la toate loturile, la tot ce s-a produs de către aceste firme. (...) Produsele despre care vorbim erau biocide de primă etapă, prin urmare dacă se respectă procedurile întocmai, aceste biocide nu ar trebui să influențeze negativ. Dar sunt niște neconfomități pe care noi trebuia să el sesizăm, ca acestea să fie verificate", a declarat ministrul Sănătății, Sorina Pintea, într-o intervenție telefonică la România TV.