Ministrul Rovana Plumb: Compania RAJA Constanţa este lider în absorbţia de fonduri europene pe proiecte de apă şi canal

Ministrul Rovana Plumb: Compania RAJA Constanța este lider în absorbția de fonduri europene pe proiecte de apă și canal

Ministrul Mediului, Rovana Plumb, și ministrul Finanțărilor Europene, Eugen Teodorovici, au vizitat, astăzi, RAJA Constanța. Cei doi au participat, la lansarea unuia dintre cele mai importante proiecte de infrastructură ce urmează a fi realizat pe bani europeni.Proiectul, intitulat „Extinderea și modernizarea infrastructurii de apă și apă uzată pentru regiunea Constanța - Ilfov”, are o valoare de 49.717.619 euro și cuprinde investiții în localitățile Buftea și Corbeanca, precum și modernizarea rețelei de apă și canalizare din județul Constanța.Cei doi miniștri au ținut să felicite compania constănțeană pentru implicarea și ritmul cu care realizează proiecte pe bani europeni.„Felicit RAJA pentru modul cum participă la dezvoltarea României, a județului Constanța, a regiunii și țin să precizez că liderul absolut pe absorbția fondurilor europene este compania constănțeană RAJA, care are o rată dublă față de media absorbției pe proiecte pentru infrastructură de apă și canal”, a precizat Rovana Plumb.La rândul său, ministrul Teodorovici, a spus că nu are niciun fel de emoții despre cum se va derula acest nou proiect, „având în vedere experiența și modul de organizare a echipei de la Constanța”.