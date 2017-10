Ministrul pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat vine la Constanţa

Ministrul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat vine la Constanța

Ilan Laufer, ministrul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat susține luni, 30 octombrie, începând cu ora 12.30, la Constanța, în Sala Senatului (Campus UOC, corp A, et. I, Aleea Universității nr.1) – „Start Up Nation Summit - Autumn Edition 2017” – eveniment organizat de către Agenția pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, Atragere de Investiții și Promovare a Exportului Constanta în colaborare cu Universitatea „Ovidius” Constanța (UOC).Temele abordate în cadrul summit-ului sunt ecosistemul antreprenorial românesc; IT&C, mentorat și finanțări și programul național Start Up Nation.Partenerii de implementare pentru programul Start Up Nation sunt Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, Banca Comercială Română, Banca Transilvania, CEC Bank.La eveniment vor participa: reprezentanți ai M.M.A.C.A., instituțiilor publice locale, Camera de Comerț, Industrie, Navigatie si Agricultura Constanta, organizatii reprezentative ale IMM-urilor locale, reprezentanți ai firmelor aplicante în cadrul programului Start-up Nation dar și mari antreprenori din regiunea Sud-Est.Agenția pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, Atragere de Investiții și Promovare a Exportului Constanta are arondate 6 județe: Constanța, Brăila, Galați , Buzău, Vrancea și Tulcea.În această sesiune a programului de finanțare, A.I.M.M.A.I.P.E. Constanta a evaluat un număr de 871 dosare și a semnat un număr de 511 Acorduri de finanțare, urmând ca până la data de 15 noiembrie 2017 să fie semnate acorduri de finantare cu aplicantii admisi până la numărul 10.000 în Registrul Unic Electronic.