Ministrul Muncii vorbeşte în cadrul Consiliului de Securitate al ONU

Ministrul Muncii vorbește în cadrul Consiliului de Securitate al ONU

Ministrul Muncii și Justiției Sociale, Lia-Olguța Vasilescu, participă la a 61-a sesiune a Comisiei pentru condiția femeii a ONU, care se desfășoară la New York. Cu această ocazie, ministrul Muncii și Justiției Sociale din România susține o alocuțiune în cadrul Consiliului de Securitate al ONU. Lia-Olguța Vasilescu are programată și o intervenție în cadrul mesei rotunde „Emanciparea economică a femeilor în contextul schimbărilor pe piața muncii”. Oficialul român are în program și o prezentare în cadrul reuniunii ministeriale a Organizației Internaționale a Francofoniei (OIF).Lia-Olguța Vasilescu are programată și o întrevedere bilaterală cu Lise Theriault, viceprim-ministru/ministru provincial pentru statutul femeii, din cadrul Ministerului pentru Relații Internaționale și Francofonie din Provincia Quebec – Canada. Oficialul român participă și la o reuniune bilaterală cu Asa Regner, ministrul Sănătății și Afacerilor Sociale din Regatul Suediei. O altă reuniune bilaterală programată este cea cu adjunctul directorului executiv al UNWomen, Lakshmi Puri.