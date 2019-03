Ministrul Muncii: Toate pensiile se vor vira înainte de Paşte

Ministrul Muncii: Toate pensiile se vor vira înainte de Paște

Ministrul Muncii, Marius Budăi, a declarat la România TV că pensionarii vor primi mai devreme pensiile, iar până pe 15 aprilie toate pensiile vor fi primite. De asemenea, ministrul a subliniat că de la 1 aprilie alocațiile copiilor vor fi majorate.Marius Budăi, vești importante despre pensii și alocațiile pentru copii. Ministrul Muncii a anunțat la România TV că toți pensionarii își vor primi veniturile înainte de Paște, iar unii dintre ei voi primi și pensiile recalculate. Mai mult, Budăi a declarat că alocațiile copiilor vor crește de la 1 aprilie. Întrebat cum se va face plata pensiilor cu ocazia sărbătoriilor pascale ministrul Muncii a subliniat că vor respecta calendarul de 1-15 aprilie. "Pana cel tarziu pe 15 vor avea toate pensiile primite. Nu se dau în avans banii pentru mai. Se decalau cu o saptamana sau doua si primeau pensionarii platile in avans pentru a sarbatori Pastele sau Craciunul".Marius Budăi a mai spus că începând cu 1 aprilie alocațiile copiilor vor fi majorate. "Exact cum am scris in seara aprobarii bugetului, am redactat OUG si nu puteam pune altfel decat cu data de 1 a lunii urmatoare promulgarii bugetului".Sursa: romaniatv.net