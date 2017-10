Ministrul Muncii propune revenirea indemnizaţiei pentru creşterea copilului la 85% din salariu

Ministrul Muncii propune revenirea indemnizației pentru creșterea copilului la 85% din salariu

Ştire online publicată Sâmbătă, 23 Iunie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Amendamentul privind revenirea indemnizației pentru creșterea copilului la 85% din salariu la se referă atât la opțiunea pentru concediul de un an pentru creșterea copilului, cât și la situația concediului cu durata de doi ani.În ceea ce privește plafoanele indemnizației pentru creșterea copilului, acestea se vor menține la nivelul actual: plafon minimal de 600 lei, plafon de 1.200 lei pentru opțiunea concediului de un an și de 3.400 de lei pentru concediul de doi ani.Un alt amendament destinat aprobării Parlamentului privește extinderea dreptului la stimulentul de reinserție la părinții care au optat pentru concediul de doi ani. În prezent, stimulentul este acordat numai părinților care au optat pentru concediul de un an și care se revin la locul de muncă până la împlinirea de către copil a acestei vârste. Odată aprobat, amendamentul va da permite părinților care au optat pentru concediul de doi ani să beneficieze de stimulentul de reinserție, după împlinirea de către copil a vârstei de un an.Ministrul Muncii a precizat că, pentru adoptarea și introducerea în Strategia de Creștere a Natalității a extinderii facilităților acordate mamelor ce se reîntorc la locul de muncă, va avea discuții cu patronatele și sindicatele. Este vorba despre introducerea unui program flexibil de lucru care să permită alăptarea copilului până la vârsta de doi ani. În prezent, această facilitate există numai pentru mamele cu copii cu vârsta până la un an.Referitor la sistarea plății indemnizației în cazul părinților care au datorii la bugetele locale, amendamentele propuse prevăd ca doar părinții care beneficiază de cel puțin șase luni de indemnizație sau stimulent să fie supuși verificării.