Ministrul Muncii, lămuriri importante despre pilonul II de pensii

Ştire online publicată Luni, 10 Iulie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

„Am cerut ASF date despre pilonul II de pensii, nu aș vrea să se sperie absolut nimeni, nu este vorba nici de naționalizare, nici de desființare, dar vrem să știm care a fost formula de calcul și vrem să facem o comparație între cei care au cotizat practic cu aceeași sumă la sistemul de stat și cu aceeași sumă la pilonul II de pensie, să vedem dacă și pensia care le este calculată va fi similară cu ceea ce oferă statul. Dacă este în plus, este chiar foarte bine, dacă este în minus, o să vedem toate datele. Cert e că va trebui să le prezentăm cu siguranță și celor care beneficiază de acest sistem de pensie, este vorba de cei care în 2010 aveau sub vârsta de 35 de ani și care au fost obligați de stat să cotizeze la alte piloane de pensie", a afirmat Olguța Vasilescu la România TV.Ministrul a explicat că „pilonul I de pensie înseamnă pilonul la care contribuie absolut toată lumea care va primi o pensie de la Casa Națională de Pensii și care plătește aproximativ 10%, apoi este pilonul II de pensii, care banii vin tot de la beneficari, este tot al statului, dar cu administrare privată".„Noi am cerut mai multe date de la ASF ca să vedem cum se calculează pensiile. Vrem să vedem care e diferența. Din moment ce se cotizează cu aceeași sumă și la pilonul I și la pilonul II de pensie, vrem să vedem dacă și pensia care va fi primită este cel puțin egală. Sigur că fiind administare privată, ne așteptăm să fie mai mare din partea privaților", a conchis ministrul Muncii.Ministrul Finanțelor, Ionuț Mișa, a precizat, în 29 iunie, într-un comunicat transmis de PSD că nu a declarat că va susține desființarea Pilonului ll, ci doar a răspuns unei întrebări care "probabil, a fost interpretată greșit". El susține că nici nu ar fi putut face o astfel de previziune și spune că regretă "confuzia creată".Anterior, Ionuț Mișa, a declarat că Pilonul II de pensii, care administrează active de aproape 40 de miliarde lei, va fi desființat, banii vor fi returnați contribuabililor, iar aceștia vor trebui să aleagă între Pilonul I, de stat, sau Pilonul III, privat. Mișa nu consideră că această măsură este o naționalizare a pensiilor private.sursa: romaniatv.net