Ministrul Muncii, despre scăderile salariale anunţate de grefieri: Salariile au fost calculate greşit, se aplică eronat legea

Ministrul Muncii, despre scăderile salariale anunțate de grefieri: Salariile au fost calculate greșit, se aplică eronat legea

Ştire online publicată Miercuri, 07 Februarie 2018. Autor: Cuget Liber Online.

Ministrul Muncii, Lia Olguța Vasilescu, a dat explicații după ce mai mute categorii profesionale s-au plâns că le-au scăzut salariile. Olguța Vasilescu a afirmat miercuri, după întâlnirea cu grefierii, că legea salarizării este aplicată în mod greșit de către cei de la Resursele Umane. În plus, Olguța Vasilescu a spus că dacă salariul la privat a scăzut, angajatorul a furat.„Astăzi am constat, după ce ne-am întâlnit cu grefierii, că ceea ce estimam ieri exact așa este. Adică, li se calculează greșit salariile de către Resursele Umane și se aplică greșit legea. Este ghidul aprobat împreună cu Curtea de Conturi și este pe site-ul ministerului de o lună de zile. Cred că cei de la Resurse Umane puteau să-l consulte. Din punctul nostru de vedere, legea este foarte clară și foarte ușor de înțeles. Ca dovadă că din toate Curțile de Apel, doar în patru au apărut astfel de probleme, pentru că s-au făcut calculele greșite. (...) Pur și simplu, cineva a calculat greșit și poate că ar trebui să-și asume răspunderea”, a declarat Olguța Vasilescu, la Palatul Parlamentului.Cât despre nemulțumirile angajaților din sistemul sanitar, ministrul Muncii a declarat că îi așteaptă pe sindicaliști la „masa verde”.„Dacă nici cei din Sănătate nu sunt mulțumiți, nu știu ce să mai spun, pentru că acolo știți foarte bine ce majorări salariale sunt. Noi am avut foarte multe discuții cu cei din Sănătate, a rămas ca Ministerul Sănătății să elaboreze un regulament de sporuri chiar împreună cu sindicatele, nu știu ce s-a mai întâmplat între timp, dar este obligatoriu ca el să fie gata până în luna martie. Dacă au ceva de reclamat, noi îi așteptăm la minister, să stăm de vorbă cu ei, și ei știu că de fiecare data când au discutat cu noi li s-au rezolvat toate problemele. Ca dovadă, ordonanța 91 care s-a emis în luna decembrie. De altfel, vreau să vă spun că mi s-ar părea normal ca atunci când se constată o neclaritate, când este o problemă, să se adreseze direct Ministerului Muncii, care acum are în componență și Dialogul social, ca să rezolvăm toate aceste probleme la masa verde, pentru că astăzi am constatat, după ce ne-am întâlnit cu grefierii, că ceea ce estimam ieri exact așa este, adică li se calculează greșit salariile de către resursele umane și se interpretează greșit legea", a declarat Vasilescu, la Parlament, referitor la angajații din Sănătate, care spun că le-au scăzut salariile.Ministrul Muncii a precizat că i-a rugat pe reprezentanții ministerului să se întâlnească cu reprezentanții Curților de Apel, astfel încât să se elaboreze o normă de clarificare a legii în ceea ce privește personalul auxiliar din instanțe.„Astăzi i-am rugat pe reprezentanții noștri să se întâlnească cu reprezentanții de la Curțile de Apel, să fie și un reprezentant al Ministerului Justiției, astfel încât deseară să avem o normă de clarificare pe care să o punem pe site-ul ministerului ca să rezolvăm o data pentru totdeauna această situație care, încă o dată, nu este generată de lege, nu scad salariile conform legii, pur și simplu cineva a calculat greșit și poate ar trebui să-și asume răspunderea”, a susținut Lia Olguța Vasilescu.Ministrul Muncii a adăugat că peste 90% dintre angajați sunt mulțumiți de salarii.„Să vină cu fluturașul, să vedem cine este păcălit, ca să vedem de la cât îi scade salariul, pentru că mi se pare că îi plângeți foarte mult pe cei cu salarii mari. Ca să echilibrăm sistemul și să ajungem la un raport de 1 la 12, a fost singura modalitate de ajustare a unor salarii. Cred că peste 90% sunt mulțumiți, pentru 3% sigur că este foarte mare scandal, ca să nu mai vorbesc de faptul că unora, iată, s-a demonstrate și astăzi în practică, li s-a calculat greșit din vina direcțiilor lor de resurse umane și nu din vina legii”, a susținut Vasilescu, citată de romaniatv.net