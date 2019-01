Ministrul Muncii, anunţ oficial despre Pilonul II, veşti proaste pentru contribuabili

Ministrul Muncii, anunț oficial despre Pilonul II, vești proaste pentru contribuabili

"Nu a spus nimeni că desființăm Pilonul II de pensii. Mai mult de atât: am dat posibilitatea administratorilor din Pilonul II de pensii să investească în parteneriatul public-privat. Un parteneriat care este 100% garantat de stat. Ce vreți dovadă mai mare a faptului că nu vrem să desființăm acest pilon, dând această posibilitate de investiții în parteneriate publice-private? Nu vrem să deranjăm, nu vrem să supărăm, nu vrem să desființăm, dar vrem să informăm populația ce este cu banii lor și cât s-a strâns acolo. Să ia o decizie în cunoștință de cauză", a spus Budăi, la Digi24.



Ministrul Muncii a menționat, totodată, că banii depuși deja în Pilonul II nu se pot muta la Pilonul I, iar deponenții pot beneficia de sumele strânse în momentul în care ies la pensie.



"Banii pe care i-ați depus la Pilonul II rămân acolo, iar în momentul în care ieși la pensie poți beneficia de ei. Sub nicio formă nu te poți muta cu banii (de la Pilonul II la Pilonul I, n.r.). Informația trebuie să ajungă în ambele sensuri și mai ales la populație foarte bine pentru a ști clar ce are de făcut. Nu aș vrea ca populația să creadă, și fără să critic Pilonul II de pensii, că banii din acest pilon vor asigura la pensie nu știu ce sumă. Din calculele noastre, până acum vor fi cei care vor lua și 30, 40, și 50 de lei lunar. Diferența între Pilonul I de pensii, care este un pilon social, și Pilonul II de pensii este că prin Pilonul I, oricât am trăi, vom avea pensia asigurată. În Pilonul II de pensie voi lua bani de acolo până se va termina ceea ce am contribuit", a subliniat demnitarul.



Consilierul pe probleme economice al premierului Viorica Dăncilă, Darius Vâlcov, a anunțat într-o conferință de presă susținută pe data de 21 decembrie la Palatul Victoria, reducerea comisionului de administrare la Pilonul II de pensii de la 2,5% la 1%.



"În ceea ce privește Pilonul II de pensii, contribuțiile nu au fost reduse, așa cum unele televiziuni titrau astăzi, contribuția a rămas în continuare 3,75% și ne amintim cu toții cum, anul trecut, când s-a redus această contribuție, toată lumea spunea că vor fi venituri mai mici. Bineînțeles, Guvernul, știind ceea ce spune, a anticipat că vor fi venituri mai mari și, după 11 luni, veniturile din aceste contribuții, în 2018, au fost de 7,06 miliarde de lei, comparativ cu 11 luni din 2017, 6,52 de miliarde de lei. Cu alte cuvinte, contribuția medie pe lună pe fiecare persoană a fost, în 2017, de 153 de lei, iar în 2018 mai mare, de 159 de lei. Nu s-au redus contribuțiile, dar s-au redus comisioanele, după cum urmează: comisionul de administrare de 2,5%, care inițial trebuia să funcționeze pentru o perioadă de până la 5 ani, a fost redus de la 2,5 la 1%, în condițiile în care și acest 1% se va împărți între administratorii de fonduri de pensii private, 0,5, respectiv Casa Națională de Pensii 0,5", a precizat Vâlcov.



Celălalt comision de 0,05% pe lună, a fost înlocuit cu unul care variază de la 0,02% pe lună până la 0,07% pe lună, în funcție de performanța fondului, a adăugat Vâlcov.



"Pentru fondurile care au un randament mai mic decât inflația, aceste fonduri vor putea percepe un randament doar de 0,02% pe lună. Dacă randamentul va fi mai mare cu un procent față de inflație, va crește la 0,03% și tot așa, până la 0,07, dacă randamentul va fi mai mare de 4% peste rata inflației. Important de știut, că ascultam la o televiziune că, până la urmă, ce au de câștigat românii. Păi, toate aceste comisioane se luau din conturile celor care depuneau acești bani. Am văzut și o analiză, că e vorba de 2,75 lei, 2,25 lei... Vreau să fim mai exacți. E vorba de 100 de milioane de euro comisioane care s-au încasat în acest an, de aceste șapte societăți de administrare, care au, în medie, 22 de salariați, pentru a ști despre ce este vorba. Li s-a permis administratorilor acestor fonduri să investească în proiecte de parteneriat public-privat", a afirmat Vâlcov.



Acesta a explicat că s-a solicitat ca aceste societăți să ajungă la un anumit capital social, în termen de un an.



Conform datelor Autorității de Supraveghere Financiară (ASF), fondurile de pensii private obligatorii aveau active în valoare de 48,19 miliarde de lei, la 30 noiembrie 2018, în creștere cu 23,51% față de nivelul existent în luna similară a anului trecut. Titlurile de stat dețin cea mai mare pondere în cadrul activelor, de 30,2 miliarde de lei, respectiv 62,68%. Pe locul doi de află acțiunile, cu 9,32 miliarde de lei (19,34%). Depozitele bancare se situează pe locul al treilea din acest punct de vedere, cu 3,76 miliarde de lei, respectiv 7,8% din totalul activelor.



Conform datelor ASF, valoarea activului total al fondurilor de pensii de la Pilonul II era de 48,187 miliarde de lei, la 30 noiembrie 2018, iar valoarea activului net era de 47,164 miliarde de lei.



Fondurile de pensii private obligatorii aveau 7,216 milioane de participanți, iar de la începutul colectării în sistem au fost virate contribuții pentru 7,083 milioane de participanți, scrie romaniatv.net