Ministrul Mediului, Laszlo Borbely, susţine că unda de contaminare din Ungaria nu va fi o problemă pentru România

Ministrul Mediului, Laszlo Borbely, susține că unda de contaminare din Ungaria nu va fi o problemă pentru România

Ştire online publicată Sâmbătă, 09 Octombrie 2010. Autor: Cuget Liber Online.

Unda de poluare provocată de accidentul chimic produs în Ungaria mai are câteva zile până la intrarea în România, spun reprezentanții Apelor Române, care anticipează că indicatorii măsurați pe Dunăre se vor încadra, la acel moment, în parametri normali de calitate. Ministrul Mediului, Laszlo Borbely, a declarat, vineri, că atunci când unda de poluare provocată de accidentul chimic produs în Ungaria va intra în România PH-ul apei va fi de 8,5% și, prin urmare, nu există pericol de contaminare. „În momentul de față, deja în partea ungară, când a ajuns la Dunăre, s-a redus PH-ul la o limită suportabilă și când ajunge în România nu va mai fi problemă de contaminare”, a afirmat Borbely. Ministrul a adăugat că i-a scris o scrisoare omologului său maghiar, Fazakas Sandor, în care l-a asigurat că România este dispusă să ajute Ungaria cu specialiști, haine de protecție sau cu orice ar mai fi necesar. „În cazul în care ne cer ajutor, de orice natură, vom fi receptivi, am informat și Guvernul despre acest lucru. Trebuie să ne ajutăm reciproc, când am avut noi probleme și dânșii ne-au ajutat, cu inundațiile”, a adăugat el. Borbely a mai spus că această catastrofă produsă în Ungaria atrage atenția asupra unor pericole existente în România. „Această catastrofă ecologică atrage din nou atenția, și se va discuta probabil și la nivelul Uniunii Europene, asupra pericolelor și neglijenței. Noi avem un inventar al siturilor contaminate. Sunt peste o mie. Prin Garda de Mediu și alte autorități abilitate, noi îi verificăm și monitorizăm. Voi merge cu o notă în Guvern și voi cere să fim și mai stricți și precauți”, a mai spus ministrul Mediului. Ambasadorul Ungariei la București, Oskar Fuzes, a declarat, vineri, pentru Mediafax, că accidentul din Ungaria nu reprezintă o catastrofă ecologică, ci o imensă catastrofă socială și umană. Bilanțul deceselor cauzate de accidentul industrial din vestul Ungariei a ajuns, vineri, la cinci morți, după ce o persoană rănită în incident a murit la spital.