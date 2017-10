Ministrul Mediului inspectează lucrările de extindere a plajelor

1

???????????????????

NICIO SOCIETATE DE CONSTRUCTII ROMANEASCA NU A REUSIT IN ULTIMII 25 DE ANI SA RESPECTE UN TERMEN, IAR ACUM SE TREZESTE O NEAVENITA SA INSPECTEZE CEA MAI SERIOASA COMPANIE OLANDEZA. NU CONTEAZA DACA PLAJELE VOR FI DEGAJATE,MME MINISTRU, CACI PANA ACUM TURISTII S-AU BRONZAT PE PLAJELE ACTUALE,MURDARE SI PRAFUITE. CONTEAZA CA LUCRAREA O SA FIE TERMINATA, CU PUTINA INTARZIERE, CARE NU O SA AFECTEZE CU NIMIC TURISMUL DE LA MALUL MARII. IMPORTANT ESTE FAPTUL CA ACEASTA LUCRARE ESTE GARANTATA 50 DE ANI!! AUTOSTRADA BUC-CTA DUPA 3 ANI ESTE INTRO STARE LAMENTABILA , PE PLAJA SE CONSTRUIESC INCA BARURI SI HOTELE, PROMENADA DE LA MAMAIA ESTE IN LUCRU DE 2 ANI, SI MADAM INSPECTEAZA SOCIETATEA OLANDEZA CARE -LUCREAZA SI NOAPTEA, TOATE DUMINICILE, SI SARBATORILE. IN DUMINICA DE PASTI S-A PUS CONDUCTA PT POMPAREA NISIPULUI, LUNGA DE 2KM, IN ZONA FALEZA NORD. OPERATIE CARE A DURAT DE LA 8 DIMINEATA PANA LA 13 PM. !!!!!!!! madam de la mediu, UDREA cel putin era frumoasa....ESTE MAI SIMPLU SA INSPECTEZI CE MERGE BINE, CA SA AVEM CU CE NE LAUDA. CE MERGE PROST SAU DELOC ,NU, CA NU DA BINE.