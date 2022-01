Ministrul Alexandru Rafila, prezent la Constanța. "E un PERICOL să deschidem spitalul acum!"

În cursul acestei zile, ministrul Sănătății, Alexandru Rafila, efectuează o vizită de lucru la Constanța pentru a verifica starea lucrărilor la Spitalul Clinic de Boli Infecțioase. Acesta s-a oprit iniţial la Prefectura Constanţa după care a fost la spital împreună cu primarul Vergil Chiţac, prefectul Silviu Coşa, parlamentari şi alţi decidenţi din sistemul de sănătate.







Ulterior, ministrul Alexandru Rafila a prezentat primele concluzii după vizita la Spitalul de Boli Infecțioase.

”Am înțeles un lucru: trebuie să știm să ne păstrăm profesioniștii în sănătate. E un pericol să deschidem spitalul, în momentul acesta. Am venit la Constanţa, aşa cum am fost şi la Institutul Naţional de Boli Infecţioase „Matei Balş”, pentru că, atât acolo, cât şi aici există unităţi medicale de elită, cu personal foarte bine calificat şi nu trebuie ca în această perioadă dificilă să renunţăm la această resursă umană calificată, ca să trateze pacienţii cu noul coronavirus. Am înţeles un lucru care cred că este mai important decât momentul acesta al pandemie, trebuie să ştim să ne păstrăm profesioniştii în sănătate, o echipă care este în pericol să se dezintegreze şi lucrul acesta a fost subliniat şi de reprezentanţii sindicatelor, pentru că dispersarea personalului acestui spital reprezintă un pericol pe termen mediu şi termen lung. Aceşti oameni trebuie să aibă un spital în care să lucreze în care să trateze pacienţii, iar patologia infecţioasă este dincolo de pandemia Covid. Pandemia Covid este acum. Trebuie să rezolvăm accesul la servicii de sănătate al oamenilor, să îi salvăm de la forme complicate şi de la deces, dar patologia infecţioasă va rămâne o problemă majoră de sănătate publică, iar Constanţa, atât prin mărimea oraşului, cât şi localizarea geografică, are nevoie de o astfel de instituţie. Acum, ce am înţeles eu că s-a întâmplat aici şi care cred eu că sunt rezolvările pentru perioada următoare: Aici a avut loc, în data de 1 octombrie, un incendiu nefericit. Am vizitat spitalul, care, din punct de vedere al circuitelor medicale, al dotărilor, cu echipamente, etc, nu s-a schimbat după incendiu, cu excepţia unei anumite zone, în rest lucrurile nu s-au schimbat. Singurul lucru care s-a schimbat a fost că această clădire a intrat într-o procedură de evaluare din punctul de vedere al Inspectoratului de Stat în Construcţii, al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă, şi, se consideră că, la acest moment, nu corespunde unor standarde care să permită reluarea activităţii în condiţii de siguranţă. Eu cred că trebuie să găsim o soluţie tranzitorie, prin care acest spital să îşi poată relua activitatea, dar pentru chestiunea asta trebuie să conlucreze toate instituţiile statului, nu este suficient să intervină doar Ministerul Sănătăţii sau Direcţia de Sănătate Publică, să găsim împreună o soluţie, şi, bineînţeles, Primăria Constanţa, în calitate de proprietar al acestui spital, va întreprinde toate demersurile necesare pentru consolidarea clădirii etc. Înainte de toate, însă, punem pe primul loc siguranţa pacientului, în măsura în care dotările actual din România, în ceea ce priveşte infrastructura spitalicească permit acest lucru. Trebuie să le asigurăm bolnavilor siguranţă, dar trebuie să ţinem cont de infrastructura pe care o avem la acest moment. Sigur că toţi ne dorim spitale noi. Problema este că acum avem o pandemie, trebuie să tratăm pacienţii şi cred că prin reamenajările pe care le face acum primăria, care sunt etapizate, în ceea ce priveşte diversele tipuri de instalaţii ce trebuie schimbate sau instalaţiile de siguranţă la incendiu, de ventilaţie, cred că se poate găsi o soluţie, astfel încât acest spital să îşi reia activitatea”, a declarat ministrul Alexandru Rafila.





Ulterior, directorul Spitalului Clinic de Boli Infecţioase Constanţa, dr. Claudia Cambrea a declarat următoarele: „Astăzi, 11 ianuarie, se împlinesc trei luni de când spitalului i s-au ridicat autorizaţiile de funcţionare. Din acel moment, noi nu am mai putut funcţiona şi a urmat o perioadă foarte grea în care a trebuit să repornim activitatea, au fost momente destul de grele, de cumpănă, când am crezut că nu am mai putut funcţiona niciodată. Astăzi, îi mulţumesc ministrului Sănătăţii, Alexandru Rafila că ne-a vizitat şi a văzut exact care este situaţia clădirii, dar şi autorităţilor locale, care au fost permanent alături de noi, în aceste ultime trei luni foarte grele. Cred că lucrurile se vor mişca într-un cu totul alt ritm de acum încolo. Probabil că, din luna februarie vom putea să funcţionăm, parţial, în această clădire”.











În acest context, la trei luni de la incendiul care a avut loc la unitatea spitalicească, reprezentanții Primăriei Constanța au făcut publice, în mod oficial, primele informații referitoare la stadiul lucrărilor, informații pe care le redăm, în continuare, așa cum au fost transmise prin intermediul unui comunicat de presă.











În paralel, SCBI a angajat un expert care lucrează la o amplă expertiză care vizează întreaga structură a clădirii. Aceasta va fi gata pe 12 ianuarie a.c. Proiectul de arhitectură este gata și pe baza acestuia vor fi gata și proiectele subsecvente cum ar fi cel al noii instalații electrice. În luna octombrie 2021, au fost schimbate toate prizele, întrerupătoarele electrice și lămpile din spital, iar neconformitățile din instalația electrică au fost îndepărtate pentru ca să se asigure alimentarea cu energie electrică a spitalului pe perioada reparațiilor. În prezent clădirea SCBI a fost zugravită în totalitate s-au făcut reparații, lucrări de reparație a podului și de ignifugarea. Au fost schimbate 40 de uși cu unele rezistente la foc și cu sistem de deschidere antipanică așa cum cere legea. Au fost renovate cele două beciuri, s-au făcut reparații la toată instalația sanitară și au fost construite două băi. S-a achiziționat tavan fals antifoc și a fost montată instalația de detecție la incendiu. Instalația de oxigen a fost modificată conform noilor standarde ale DSP și au fost montate tablouri de control al presiunii pe fiecare nivel. La această oră instalația de oxigen este plină cu azot și este în stare de funcționare. A fost schimbat unul dintre cele două lifturi pentru a se asigura circuitele în spital. Pentru obținerea avizului ISU este nevoie de numeroase documente: memoriu de arhitectură, memoriu cu piese scrise și piese desenate, proiect al instalației de stingere a incendiilor cu hidranți interiori și exteriori (la data incendiului exista doar un hidrant și vor mai fi montați încă cinci).



Instalația electrică existentă este veche și subdimensionată față de cerințele de astăzi. De exemplu într-un salon de 2 paturi există acum 3 prize și sunt necesare 28. Au existat foarte multe improvizații. În aceste condiții se elaborează un proiect nou la finele căruia instalația existentă va fi anulată. Proiectul nou cuprinde circuite ce vor fi trase aparent. Au fost achiziționate extractoare de aer viciat în fiecare salon care are sursă de oxigen. Acestea sunt corelate cu senzorii de oxigen și vor porni atunci când concentrația de oxigen va fi mai mare de 23%. Acestea sunt în curs de montare. La finele săptămânii toate vor fi pe poziție. Se va face o instalație de aport de aer proaspat pe holuri și în saloane pentru a compensa presiunea negativă din saloane.



În acest moment mai sunt efectiv de executat doar trei repere: instalația electrică, instalația de hidranți exterior și interior, o instalație de aport de aer proaspat pe holuri și în saloane.



Finanțarea primită de la Primăria Municipiului Constanța este în valoare de 2.027.077,91 lei. De asemenea, foarte multe persoane, fizice și juridice, s-au mobilizat exemplar și au făcut donații pentru ca Spitalul Clinic de Boli Infecțioase să redevină funcțional. S-au făcut donații în bunuri în valoare de 395.863,57 lei. Compania Națională Administrația Porturilor Maritime SA Constanța a făcut o donație în valoare de 300.000 lei. Asociația „Dăruiește Aripi” a susținut refacerea spitalului printr-o donație de 99.600 lei".



"La data de 01 octombrie 2021, la momentul incendiului care a curmat șapte vieți, Spitalul Clinic de Boli Infecțioase nu avea aviz emis de Inspectoratul pentru Situații de Urgență și nici Autorizație de Securitate la Incendiu. În consecință activitatea spitalului a fost oprită până când cladirea va respecta regulile impuse de legislația cu privire la protecția împotriva incendiilor. Imediat după incendiu, Inspectoratul de Stat în Construcții a demarat un control la SCBI. Pentru a stabili situația clară a clădirii spitalului, Inspectoratul de Stat în Construcții a angajat doi experți, care au analizat situația clădirii din punct de vedere al rezistenței și al Securității la incendiu. Expertiza tehnică preliminară a arătat că în zona fostei secții de Terapie Intensivă clădirea nu mai prezintă siguranță în utilizare pentru că structura a fost afectată. De asemenea expertiza cu privire la Securitate la incendiu a scos la iveală foarte multe vulnerabilități legate de modul de depozitare a arhivei, situația podului clădirii, sistemul de hidranți era subdimensionat, lipsa instalației de detecție a incendiului și, nu în ultimul rând, multiple neconformități la instalația electrică.Rezultatul anchetei ISC a fost înaintat procurorului de caz care investighează circumstanțele în care a avut loc incendiul în urma căruia au decedat șapte pacienți diagnosticați cu Covid. Imediat după control, conducerea SCBI a procedat la întocmirea documentației pentru obținerea avizelor de la Inspectoratul pentru Situații de Urgență și Direcția de Sănătate Publică în vederea autorizării. În luna octombrie, la solicitarea SCBI, Primăria Municipiului Constanța a emis un Certificat de Urbanism și o Autorizație de Construire în regim de urgență. Inițial s-a luat în calcul refacerea secției de Terapie Intensivă, dar ulterior, după definitivarea Expertizei Tehnice preliminare care a interzis folosirea acestei părți din clădire, lucrările s-au rezumat doar la decopertarea pereților și izolarea parterului afectat de incendiu. A fost emis un alt Certificat de Urbanism în vederea obținerii unei Autorizații de Construire doar pentru partea de clădire rămasă funcțională. Pentru obținerea avizului ISU este nevoie de numeroase documente: memoriu de arhitectură, memoriu cu piese scrise și piese desenate, instalația de stingere a incendiilor cu hidranți interiori și exteriori (la data incendiului exista doar un hidrant și mai trebuiesc încă cinci), proiect al instalației electrice, proiect al instalației de oxigen.