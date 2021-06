Ministerul Sănătăţii vrea să mobilizeze populaţia să se vaccineze

Ministrul Sănătăţii, Ioana Mihăilă, a declarat astăzi, la Dumbrăveni, că va merge în fiecare weekend în diferite localităţi din ţară, pentru a încuraja procesul de vaccinare şi pentru a-i mobiliza pe cei sceptici."Văd că este o cerere din ce în ce mai mare acolo unde mergem. De exemplu, acest număr de circa 100 de vaccinaţi în circa două-trei ore de când am început procesul de vaccinare (la Dumbrăveni - n.r.) este o surpriză plăcută. Câtă vreme reuşim să mobilizăm lumea în acest mod, cred că merită fiecare minut şi fiecare oră de efort depusă", a afirmat ministrul Sănătăţii, precizează Agerpres.Întrebată dacă se va atinge ţinta de zece milioane de persoane vaccinate până în luna septembrie, ministrul Sănătăţii a spus că cel mai mult contează să fie cât mai mulţi vaccinaţi, încât să ţinem incidenţa bolii sub control. „Contează să fie cât mai mulţi vaccinaţi şi contează tot timpul să ne gândim şi la incidenţă, adică să ajungem la atâţia vaccinaţi cât ne permite să ţinem incidenţa bolii sub control. Deocamdată, ne concentrăm pe vaccinarea adulţilor, care sunt şi cei mai expuşi la efecte secundare ale infectării cu COVID-19, şi a copiilor cu vârsta între 12 şi 15 ani, care sunt cei care transmit mai uşor boala”, a precizat ministrul.