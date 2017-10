Ministerul Sănătăţii - bombardat cu mii de reclamaţii în perioada 29 ianuarie – 20 februarie

Prin intermediul Liniei Verzi și a adresei de e-mail „Ce Te Doare?”

Ministerul Sănătății - bombardat cu mii de reclamații în perioada 29 ianuarie – 20 februarie

Ieri, Ministrul Sănătății, Dr. Ion Bazac, a prezentat situația sesizărilor după prima lună de funcționare a centrului „Ce Te Doare?”, înființat pentru a înregistra deficiențele semnalate de către pacienți și medici în cadrul sistemului de sănătate. „Doresc să le mulțumesc tuturor celor care au luat legătura cu noi prin intermediul liniei «Ce Te Doare?» pentru că, datorită lor, radiografia sistemului de sănătate este acum mai clară. Încurajez în continuare atât pacienții, cât și cadrele medicale să sune sau să ne scrie la «Ce Te Doare?». În felul acesta vom putea ajusta permanent agenda noastră, astfel încât aceasta să se suprapună cât mai bine nevoilor reale ale sistemului“, a declarat Ministrul Sănătății, Dr. Ion Bazac. Aproximativ 2400 de mesaje Potrivit primelor statistici, în perioada 29 ia-nuarie - 20 februarie au fost transmise Ministerului Sănătații aproximativ 2000 de mesaje telefonice și 400 de e-mail-uri. Aproximativ 60% dintre acestea se referă la probleme întâmpinate de către pacienți, legate de acordarea asistenței medicale în general, în timp ce sesizările cadrelor medicale vizează în principal lipsa oportunităților de exercitare a profesiei. Toate sesizările au fost înregistrate și soluționate, fie telefonic, în cazul în care acest lucru a fost posibil, fie direcționate către compartimentele specializate din cadrul Ministerului Sănătății, în vederea derulării investigațiilor necesare sau a integrării în măsuri și programe de îmbunătățire a sistemului de sănătate. Clasificarea sesizărilor l Deficiențele în asigurarea asistenței medicale în spitale (întârziere ambulanțe, echipamente nefuncționale, prezumtive cazuri de malpraxis, conduita medicilor, lipsa supravegherii bolnavilor aflați sub tratament în spitale, lipsa medicamentelor în spitale etc.) - reprezintă 61 la sută din totalul mesajelor primite. l 14% semnalează neajunsuri în asigurarea asistenței medicale ambulatorii (lipsa medicilor de familie, practici ale medicilor de familie, prescrierea de medicamente, programul medicilor de familie); l 13% vizează probleme ale medicilor (lipsa posturilor, dotări insuficiente, relația cu superiorii, salarii mici, sumele pe care medicii le primesc de la CNAS); l 7% se referă la probleme legate de medicamente (lipsa medicamentelor în anumite județe, compensarea, solicitări de reintroducere a unor medicamente în lista de compensate); l 3% reprezintă recomandări pentru funcționarea sistemului de sănătate (asigurări medicale, fluxuri în spitale); l 2% semnalează probleme care țin de responsabilitatea CNAS (contribuția pentru asigurarea de sănătate a persoanelor fizice fară venituri, modul de achiziționare a dispozitivelor medicale, lipsa ori întârzieri ale răspunsurilor la interogări în scris etc.).