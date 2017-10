Ministerul Muncii vrea să ne scoată din sărăcie

3

Conducatorii doar vorbe si fapte : NICHT !

Ciolos pana acum, nu a facut nimic bun, doar : vorbe, incompetentza si incapabilitate, la fel ca : superiorii sai si ministrii tehnocrati ?! Ne-am saturat de voi, plecatzi de unde atzi venit si ducetzi-va la cei, care v-au trimis ! Ca nu iubitzi acest popor, va iubitzi pe voi, insiva si banii nostri, care-s obtzinutzi din stoarcerea sevei poporului asta la mximum, prin impunerea diferitelor taxe si impozite, care mai dihai ! Nu ne iubitzi, in schimb, va plac veniturile noastre! Nu iubitzi familia crestina si casatoria dintre : un barbat si o femeie ! Nu iubitzi copiii acestui neam crestin ! Va place sa conducetzi un popor " fanatic ", dar sa punetzi in aplicare ce va spun, va transmit, ce directive va dau, cei care v-au trimis, instalat in fotoliile ministeriale / prezidentziale din patria noastra ! Cei care v-au trimis la noi, "fanaticii", v-au trimis cu-n scop precis / cu o misiune precisa, pentru distrugerea : natziei romane, familiei crestine, copiii sa numai asculte pe / de parintzi, distrugerea crestinismului, omorarea crestinilor si intr-un cuvant distrugerea Romaniei in general / si-n special ! Dar Hristos, nu uita si nu-i lasa de izbeliste pe crestinii SAI, si altzii si-au mai propus in cele 2-3 milenii de crestinism, sa termine pe crestini, si ce s-a ales de ei, NIMIC ! Doamne, ajuta-ne si apara-ne de vrajmasii din interior si de cei din afara !