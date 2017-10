Ministerul Muncii. Cum poate fi combătută discriminarea în ţara noastră

Ministerul Muncii. Cum poate fi combătută discriminarea în țara noastră

În perioada 10 -12 decembrie, în jur de 40 specialiști și manageri selectați din administrația publică locală, organizații ale societății civile, agenții publice sau private care furnizează servicii sociale și de ocupare grupurilor vulnerabile participă la un grup de lucru cu tema „Discriminarea și egalitatea de șanse în România".Evenimentul este organizat în cadrul Proiectului „Europa inclusivă - Inițiative regionale sustenabile”, cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013, și are loc la Rin Grand Hotel din București.Ulterior, în funcție de aptitudini și de preferințele exprimate, participanții la grupul de lucru vor urma cursuri de mediator social, formator, specialist evaluare vocațională și evaluator competențe profesionale. Cursurile sunt acreditate de Autoritatea Națională pentru Calificări și au, pe lângă componenta teoretică, și una practică.Proiectul „Europa Inclusivă - Inițiative regionale sustenabile” are o valoare totală de 9.266.308 lei, din care 796.902 lei reprezintă contribuția MMFPSPV și a partenerilor săi: Asociația Institutul pentru Politici Sociale, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6, Asociația Centrul de Resurse și Formare în Profesiuni Sociale PRO VOCAȚIE și Fundația Sfânta Macrina - Ajutor și Recuperare Medico-Socială pentru Copiii în Dificultate (A.R.M.S).Acesta se derulează timp de 18 luni și are ca obiectiv general creșterea oportunităților de integrare pe piața muncii a 400 persoane de etnie romă, 250 persoane cu dizabilități, 50 tineri peste 18 ani care părăsesc sistemul de protecție al statului și alte 300 persoane aflate în detenție din regiunile București–Ilfov, Vest, Sud–Muntenia, în total 1000 persoane cu nivel redus de studii.În plus, cu aproximativ 360 copii cu vârste mai mari de trei ani se vor derula activități de petrecere a timpului liber sau școlare, după caz, ori chiar de dezvoltare a abilităților de viață, astfel încât 300 femei aparținând unor grupuri vulnerabile să beneficieze, pe parcursul participării la program, de suport în vederea integrării socio-profesionale.În acest sens, pe parcursul proiectului, 240 angajați, selectați din rândul administrației publice locale, organizațiilor societății civile, agențiilor publice sau private care furnizează servicii sociale și de ocupare grupurilor vulnerabile vor participa la cursuri de formare prin care își vor dezvolta competențele profesionale.Acestea au ca scop dezvoltarea unor metode eficiente de lucru cu persoanele vulnerabile și identificarea oportunităților de ocupare a acestora.