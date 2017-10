Ministerul Dezvoltării şi Turismului participă la Ziua Naţională de Curăţenie, pe 24 septembrie

Ministerul Dezvoltării și Turismului participă la Ziua Națională de Curățenie, pe 24 septembrie

Începând cu luna iulie, Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului susține „Let’s Do It, Romania!”. Un acord de parteneriat a fost semnat în vederea sprijinirii organizării și implementării celui mai mare proiect de voluntariat din România.„Let’s Do It, Romania!” propune ca ziua de 24 septembrie să fie ziua de curățenie generală în toată România. Cu ajutorul voluntarilor, vor fi curățate deșeurile din arealele naturale.