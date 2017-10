Militarii americani renovează două grădiniţe din Constanţa

Militarii americani renovează două grădinițe din Constanța

Ştire online publicată Marţi, 04 Martie 2008. Autor: Cuget Liber Online.

Militarii americani cantonați la baza de la Mihail Kogălniceanu au început lucrările de reabilitare la două grădinițe din Constanța. Reparațiile vor fi terminate în cel mult o lună și jumătate, relatează NewsIn. Purtătorul de cuvânt al Joint-Task Force-East (JTF-E), Alina Savu, a declarat, luni, că militarii Batalionului US Naval Mobil de Reconstrucție 74 Seabees (NMCB 74) au început lucrările de reabilitare la grădinițele 31 și 46 din municipiul Constanța. Militarii contingentului „Fearless 74” vor lucra opt ore pe zi, de la cinci la șase zile pe săptămână, în următoarele șase săptămâni, pentru a finaliza reparațiile. Soldații vor tencui pereții clădirilor, vor înlocui gardurile cu unul din sîrmă și vor schimba podeaua. În plus, la cea de-a doua unitate școlară vor zugrăvi și pereții exteriori. Militarii Batalionului 74 sunt programați să plece spre Gulfport, Mississippi, în luna august când vor fi înlocuiți de militarii NMCB 4 („Fabulous 4") din Port Hueneme, California. Rotația detașamentelor la bazele din România și Bulgaria va continua, iar militarii americani vor derula proiecte de asistență umanitară pe timpul staționării în cele două țări gazdă. Batalionul US Naval 74 este specializat în acțiuni de reconstrucție, intevenții în caz de dezastre naturale și umanitare, iar, în prezent, la baza militară de la Mihail Kogălniceanu este cantonat un contingent format din 25 de militari. În toamna anului trecut, un alt contingent Seabees a lucrat la renovarea Clinicii de Boli Dermato-Venerice din cadrul Spitalului Județean de Urgență Constanța. Lucrările de renovare la clinică au fost începute pe 19 noiembrie, iar, timp de o lună, militarii americani au văruit pereții și au înlocuit rețeaua electrică.