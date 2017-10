Milioane de euro, puse în joc la tragerile loto de duminică

Duminică, au loc noi trageri Loto 6 din 49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5 din 40 și Super Noroc, după ce la tragerile loto de joi, 12 mai, s-au înregistrat 11.075 câștiguri în valoare totală de 529.203 lei.La categoria întâi la 6 din 49, reportul a crescut în fiecare săptămână, ajungând să depășească deja 10,85 milioane lei, adică mai mult de 2,41 milioane de euro). O sumă la fel de mare poate fi câștigată și la Joker, acolo unde reportul este de peste 9,52 milioane de lei, adică peste 2,11 milioane de euro. De asemenea, la Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 2,63 milioane lei (peste 585.480 de euro). La Noroc Plus, reportul categoriei întâi este de peste 218.000 lei (peste 48.000 de euro).Iar jocul loto 5 din 40 are la categoria întâi un report de peste 470.000 lei, adică mai mult de peste 104.000 euro, iar la jocul Super Noroc, reportul catego-riei întâi este de peste 6.600 lei.