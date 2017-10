Mihai Mărgineanu îi ajută pe copiii bolnavi de autism

Campania „Music for Autism” a împlinit, anul acesta, cinci ani de când împarte zâmbete și speranțe copiilor aflați în suferință. Pentru a-i ajuta pe copiii bolnavi, Mihai Mărgineanu și Banda vor susține, în data de 21 octombrie, începând cu ora 21.30, un concert, în Club „Phoenix”, iar banii proveniți din încasări vor ajunge la micuții aflați în suferință.„Music for Autism” este un proiect început în urmă cu cinci ani, cu scopul de a sprijini copiii cu autism și alte dizabilități, care s-a bucurat încă de la început de succes, devenind, astfel, un proiect umanitar cu nenumărate reușite.Trebuie reamintit că fondurile strânse timp de trei ani au ajutat chiar la realizarea unui mini-laborator de cofetărie-patiserie pentru integrarea socio-profesională a tinerilor cu dizabilități din cadrul Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă „Albatros” Constanța.În același timp, a fost construită și o sală de stimulare senzorială în cadrul Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă „Maria Montessori”. Tot cu banii strânși în urma concertelor artiștilor, au fost posibile și o serie de terapii prin hipoterapie.Scopul următor al campaniei „Music for Autism” este și de a realiza o sală de muzică pentru copiii cu dizabilități din centrele școlare pentru educație incluzivă din Constanța.Așadar, constănțenii sunt invitați să cânte alături de Mihai Mărgineanu în Club „Phoenix”. Prețul unui bilet este de 55 de lei.