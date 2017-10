Mihai Daraban, preşedintele CCIR: "Turismul la negru este o realitate!"

1

Pai cum !

Daraban asta , se stie ce culoare are , ce gusturi si pretentii are si se mai stie ca vorbeste cand in dodii , cand in parabole . Adica , de atatia ani , asa-zisele pelerinaje initiate de Spagoveanul si de slugile sale corupte , nu sunt impozitate deloc , aducand grave prejudicii economiei nationale , in schimb , pe micile firme de turism sar toti politrucii ajunsi in functii ca urmare a apartenentei la mafia politica ... Iar la nivel national , este tragedie . Berbecii in sutane , cu sau fara parohii , profita la greu de legislatia permisiva cu parazitii profitori si pupatori de moaste si icoane , dar mulgatori si belitori de tara !