Micuţii autişti sunt învăţaţi să interacţioneze cu alţi copii de vârsta lor

Micuții autiști sunt învățați să interacționeze cu alți copii de vârsta lor

Copiii cu tulburări din sfera autismului tratați în cadrul Centrului de Sprijin a Per-soanelor cu Autism „Marea Neagră” urmează, începând din această lună, un nou program terapeutic privind integrarea lor mai ușoară în societate. Programul, intitulat „Socializarea - element esențial la copiii cu autism” este finanțat de Raiffeisen Bank, iar micuții cu autism au posibilitatea de a-și însuși comportamentele necesare în relațiile interumane. „Dacă până în acest moment activitatea terapeutică se realiza timp de două sau trei ore zilnic, acum am modificat curricula tuturor copiilor, prin adăugarea unei ore în plus, de socializare”, ne-a spus dr. Cristina Gemănaru, reprezentantul centrului. Copiii sunt învățați să interacționeze prin jocuri de tipul „Găsește obiectul”, „Volei cu balonul” sau punerea de întrebări. Iar micuții sunt încântați. „Jocul preferat al lui Andrei, unul dintre copiii cu tulburări din spectrul autist, este să împingă balonul pe o funie, în timp de suflă înspre el, iar la capăt îl așteaptă alt copil, care îl preia. Marius are opt ani și a reușit, în două săptămâni, să învețe să joace șah. Pentru Dani și Matei este o plăcere să joace Bingo-culori - primesc bilete de joc, pe care sunt patru culori, iar un terapeut extrage cartoane colorate. Cine reușește să completeze primul bilet de joc primește recompensa: ciocolată sau o plimbare cu căluțul”, ne-a povestit Cristina Gemănaru. În prezent, în cadrul centrului sunt tratați 16 micuți cu autism, 10 cu întârziere în limbaj și patru cu ADHD.