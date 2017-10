Microrezervaţia din Constanţa întâmpină turiştii cu Expoziţia de păsări exotice

Microrezervația din Constanța întâmpină turiștii cu Expoziția de păsări exotice

Expoziția Păsări exotice și de decor amplasată în imediata apropiere a Microrezervației din cadrul Complexului Muzeal de Științe ale Naturii Constanța poate fi vizitată zilnic. Până la sfârșitul lui august va exista un tarif unic pentru intrarea în Delfinariu, Microrezervație și Păsări exotice astfel: 50 lei pentru adulți și de 25 lei pentru copii, elevi și studenți. Pentru copiii sub 5 ani intrarea este liberă, a declarat Adrian Bâlbă, directorul Complexului Muzeal de Științe ale Naturii Constanța. Pentru intrarea în Microrezervație și păsări exotice tariful este de 10 lei per adult și 5 lei pentru copii, elevi și studenți. Turiștii, dar și constănțenii, pot admira diferite specii de păsări din Europa, Asia, Africa, Australia, Noua Guinee și America de sud. Expoziția de Pasări exotice și de decor este îmbogățită an de an și oferă vizitatorilor de toate vârstele posibilitatea de a se recrea într-un mod plăcut. Peste 16 specii de păsări exotice pot fi admirate, specii care corespund unui număr de peste 150 exemplare.Este vorba de specii precum Marele și Micul Alexader în diverse varietăți de culoare, Perușul Rosella cu o paletă cromatică deosebită, Papagalul nobil, Papagalul Jaco, peruși ninfă sau fluerari, Pasărea paradisului, Peruși ondulați cu un colorit variat precum și alte specii de păsări de talie mică care atrag prin cântecul și vioiciunea lor (Cinteza zebră, Turturica diamant).