Microgaming a semnat un acord cu ITV Studios Global Entertainment

Fanii formatiei Village People, care facea furori in anii 80’ cu hituri ca ,,Macho Man’’, ,,In The Navy’’, ,,Go West’’ sau ,,Y.M.C.A’’ vor putea sa isi aduca aminte cu placere de sound-ul disco si atmosfera caracteristica acelei perioade incercand noul slot video pe care celebrul provider de soft Microgaming urmeaza sa il lanseze in cursul anului viitor.Conform unui articol aparut pe site-ul news.worldcasinodirectory , compania Microgaming a semnat in cursul acestei luni un acord cu ITV Studios Global Entertainment, in urma caruia cele mai bune cazinouri online vor putea include in oferta incepand cu 2019 inca un slot care se anunta inca de pe acum a fi unul de mare succes. Pe langa celebrele hituri ale formatiei, amintite in paragraful anterior, cei care vor accesa acest slot video se vor bucura de intalnirea cu personaje ca ,,Construction Worker’’ (Constructorul), ,,The Biker’’(Motociclistul) si ,,The Cowboy’’(Cowboy-ul).Cu ocazia incheierii acordului, Andrew Clucas, unul dintre directorii Microgaming, a declarat urmatoarele: ,,Village People este un brand foarte important, care a avut un impact foarte puternic asupra muzicii pop, lansand melodii ce au avut parte de succes maxim in anii 70’-80’ . Microgaming anunta cu mandrie dezvoltarea unui nou joc care va aduce in premiera, in lumea virtuala, cele mai mari hituri, precum si cei mai cunoscuti membri ai trupei, adaugand o noua dimensiune portofoliului de continut al Microgaming.’’, se arata pe site-ul microgaming.com.Lansarea unui slot video bazat pe o legenda muzicala nu este ceva chiar nou, pe site-ul www.vladcazino.ro putand fi accesate in acest moment o serie de jocuri video din aceeasi categorie, cum ar fi ,,Gun N’Roses’’, ,,Elvis the King lives’’, ,,Motorhead’’, ,,Jimi Hendrix’’ sau ,,Kiss’’. Toate cele 5 sloturi cu tematica muzicala pot fi jucate atat pe bani virtuali, cat si pe bani reali, in ambele situatii clientii avand parte de o grafica excelenta, insotita de cele mai mari hituri ale legendelor muzicii rock.Lansata pe piata in 1977, formatia Village People a activat cu succes pana in anul 1985, cand a luat o pauza de doi ani, pentru ca in 1987 sa isi reia activitatea muzicala, aceasta continuand chiar si in prezent, desigur cu multe modificari in componenta trupei.