Ha! S'a umflat fasulea'n kustendilii, sau kustendgaroi, mai poetic

Cu ani si ani in urma, Iisus Christos m'a ajutat in ultima clipa, si am scăpat cu viața din ghearele a cinci garoi din Tampitopole, ce aproape ca m'au omorât in Ziua de Paști. Nu mult dupa tragedie, ne'a vizitat o cunoștința din Snagov, de loc. Pt prima oară in viața, am auzit proverbul "Tziganul e Tzigan si'n Ziua de Paști!" Nu știam proverbul. Nu era cunoscut in comunitatea mea de Romani din județul Romanați. De ce? Pt ca Romanii din Romanați nu au permis Tziganilor sa se așeze printre ei. Morala rândurilor de mai sus!? Proverbul mi'a venit in minte când am văzut cearșaful luuung pus la uskat de Pergaitza, merdialqaedana "revoltata" ca Roxana putea fi arsa de tot in cuptorul turcesc pe patru roti supranumit microbuz - știind ca transportul kustendgaroiesc e in labele kkpIUDAlistilor Turci. Mi'a venit in minte proverbul, dar sub o alta forma: "Rromarlanul e Rromarlan si de Noaptea Antinațională!" Când tot Rromarlanu' a belit ochii la militaratii ce apăra, n'asa, Patria 'tutulor" Nebunistanezilor, ca apoi sa se calce'n picioare pt fasole cu cârnați. Propun ca Kustendgea sa devină, acum, Republika Dobre, ca tot ii fac reclama merdialqaedanii, sinistrului Dobre si Tatii. Sa ne imaginam cum vor salva Dobre si Tatii, kustendgaroimea. Va umple Kustendgea cu magazine de fasule&carnati La Dobre si Tatii. Turismul fasulo-carnatar salvează Kustendgea! Cum? Simplu. Dacă mămăliga nu explodează, poate' o s'o facă fasulea...providențială. Amin!