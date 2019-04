Metodă nouă pentru încurajarea tinerilor de a ieși la vot

„Implică-te! Un singur vot poate face diferența” este mesajul pe care studenții Facultății de Arte din cadrul Universității Ovidius din Constanța l-au transmis, la sfârșitul săptămânii trecute, tinerilor prezenți în sala „Sergiu Celibidache” a Colegiului de Arte „Regina Maria”, la lansarea proiectului „Democracy Builders - Tools & Skills for Participatory Democracy”.Piesa și-a propus nu doar să stârnească amuzamentul invitaților, ci să tragă și un semnal de alarmă: lipsa participării și implicării tinerilor în procesul democratic de votare. Proiectul „Democracy Builders”, coordonat de Asociația Youth Vision Constanța, vine în contextul unui an politic foarte important pentru România, cu alegerile europarlamentare și prezidențiale în prim plan, iar scopul evenimentului a fost de a găsi răspunsuri și soluții la problema neimplicării tinerilor în viața democratică a societății, situație cu care se confruntă din ce în ce mai multe state membre UE. Toți tinerii prezenți la eveniment au avut posibilitatea de a interacționa și a dialoga cu cei doi speakeri invitați, specialiști în teme europene, Cosmin Bârzan, activist civic, și Izel Selim, specialist în relații internaționale și filtre de Instagram, care au prezentat contextul politic al Uniunii Europene, rețelele sociale și rolul lor în democrație, motivațiile tinerilor millennials sau Generația Y, democrația ca un Meme etc.Tinerii au pus întrebări, și-au dorit răspunsuri și s-au căutat soluții la neimplicarea și dezinteresul generației Y pentru procesul electoral. Studiile ne arată că, în ultimii ani, tinerii cu vârste cuprinse între 18 și 24 de ani sunt principalii absenți la scrutinele europene, manifestându-și neîncrederea în partide și candidați.În perioada 20 - 28 mai, Constanța își va deschide porțile în cadrul proiectului „Democracy Builders“ pentru 24 de tineri din opt țări europene partenere în proiect - Franța, Grecia, Italia, Macedonia, Bulgaria, Portugalia și Spania, care vor participa la seminare dedicate îmbunătățirii cunoștințelor legate de Uniunea Europeană, precum și consolidarea capacității instituționale și încurajarea participării democratice și civice a tinerilor în viața societății.Participanții se vor întâlni la dezbateri cu reprezentanții municipalității, deputați, senatori, candidați la europarlamentare și vor discuta despre rolul cetățeanului european, problematica neimplicării tinerilor în viața comunității și cauzele care duc la dezinteresul lor pentru procesul electoral.De asemenea, la începutul lunii septembrie, 40 de tineri din cele opt țări vor participa la un schimb de experiență la Strasbourg, sediul Parlamentului European, unde își vor consolida ideile și percepția asupra politicilor europene. Proiectul are o perioadă de implementare de 15 luni și se va finaliza în martie 2020.