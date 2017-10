Meteorologii din Constanţa avertizează: "Ne aşteaptă fenomene extreme"

Meteorologii din Constanța avertizează: "Ne așteaptă fenomene extreme"

Am intrat deja în cea de-a doua lună de vară, însă, până acum ne-am bucurat și de tem-peraturi plăcute și de câteva ploi bune pentru agricultură. Se pare însă că adevărata vară de-abia de-acum începe. Meteorologii anunță pentru iulie și august temperaturi foarte ridicate, caniculă chiar, și precipitații foarte scăzute, pe litoral. Veștile sunt bune pentru turism, dar triste pentru culturile de pe câmpuri.Astăzi și mâine, vom avea vreme ușor instabilă, după care vom avea vreme numai bună de plajă. „În aceste două zile sunt șanse de instabilitate atmosferică, cu precipitații, izolat, peste 25 - 30 de litri, inclusiv la Constanța și pe zone însemnate. Vor fi ploi fără descărcări electrice. După care, de sâmbătă, vremea intră într-un proces de ameliorare, cu temperaturi de la o zi la alta mai ridicate. Săptămâna viitoare, începând de luni, marți, miercuri, avem depășiri frecvente ale indicelui de disconfort termic (ITU) și, potrivit prognozei pe care o avem de la Centrul European, în următoarele două săptămâni sunt șanse din ce în ce mai mici de precipitații”, explică directorul Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, Marius Coțofan.Vreme perfectă pentru turismul de la marePotrivit acestuia, pe termen lung, ne așteaptă o vară fierbinte, dar mult mai plăcută pentru turism decât anul trecut. Se pare că și în iulie și în august vom avea temperaturi peste norme și preci-pitații sub norme. „Iulie este și mai călduros decât august și august va fi cel mai secetos. Deci, dacă mai avem ceva șanse de ploaie în iulie, în august nu vom mai avea deloc sau mult mai puține. Deci, dacă anul trecut am avut sezon estival de numai o lună de zile, din punct de vedere meteorologic, anul acesta semnalele sunt mult mai bune, va fi un sezon bun pentru turism”, mai spune șeful de la Meteorologie.Nu vor lipsi fenomenele extremeCu siguranță, însă, vom avea multe zile cu caniculă. Tocmai de aceea este posibil să apară și fenomene extreme, cu ploi torențiale, însemnate cantitativ, și însoțite de furtuni și descărcări electrice. Dacă anul trecut am avut în zona Măcinului o tornadă, apoi în 2013, tromba de la Vama Veche, pe mare, avem toate șansele ca și anul acesta să înregistrăm astfel de fenomene neobișnuite pentru zona noastră. De altfel, directorul Centrului de Meteorologie chiar este de părere că numărul fenomenelor extreme va crește în următorii ani, pe fondul temperaturilor foarte ridicate. „Pentru că sunt călduri mari, aceste fenomene pot să apară oricând”, este de părere Marius Coțofan.În luna septembrie, ne apropiem de valorile normale, dar este posibil să avem și temperaturi foarte ridicate. Nici ploile nu vor reveni atât de repede, prognozele indicând că vor fi perioade de secetă și în luna septembrie.Jale în agricultură„Din punct de vedere al nivelului de umiditate, nordul Dobrogei stă puțin mai bine, ploile din ultimele două săptămâni au mai refăcut rezerva de umiditate, tragedia mare este pentru sudul Dobrogei, care a fost ocolit de ploi. În zonele Amzacea, Negru Vodă, Mangalia, este secetă severă. Afectează foarte mult culturile de soia, porumb și floarea-soarelui. O soluție pentru a nu mai avea astfel de situații este plantarea de perdele forestiere. Acestea constituie o protecție pe timpul iernii și vara țin umezeală”, a completat Marius Coțofan.