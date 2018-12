METEO. Scăpăm de ger, vremea începe să se încălzească

Duminică, vremea va fi geroasã, local, dimineața și noaptea, dar ziua se va încãlzi fațã de intervalul precedent, iar în regiunile vestice temperaturile maxime vor deveni normale pentru aceastã datã. Cerul va fi variabil și local, mai ales în sudul și în estul teritoriului și cu precãdere în prima parte a zilei și noaptea, se va semnala ceațã sau nebulozitate joasã stratiformã. Spre sfârșitul intervalului în extremitatea de vest a țãrii vor fi condiții pentru ploi slabe care izolat vor putea determina formarea poleiului. Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificãri pe crestele montane. Temperaturile maxime vor fi cuprinse, în general, între -4 grade in sudul Olteniei și 9 grade in sudul Banatului, cu cele mai scãzute valori în zonele cu ceațã persistentã, iar cele minime între -12 și 5 grade, ușor mai coborâte în depresiunile din estul Transilvaniei, spre -14 grade.Luni, vremea va continua sã se încãlzeascã în majoritatea regiunilor. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între -4 grade în Lunca Dunãrii și 12 grade în zona deluroasã a Munteniei, iar cele minime se vor situa, în general, între -7 și 4 grade. În vestul, centrul și nordul țãrii cerul se va înnora treptat, pe arii restrânse va ploua slab, iar la munte vor fi precipitații mixte. Izolat se va forma polei. În restul teritoriului cerul va fi variabil, dar mai ales dimineața și noaptea local va fi nebulozitate joasã stratiformã sau ceațã. Vântul va sufla slab pânã la moderat, cu unele intensificãri în zona montanã.Marți, 4 decembrie, vremea va fi în general închisã, iar valorile termice se vor situa în jurul mediilor climatologice specifice datei în cea mai mare parte a țãrii. Va ploua pe parcursul zilei în regiunile vestice, nordice și centrale, iar noaptea pe arii restrânse și în rest. La munte, iar în a doua parte a intervalului posibil și în estul Transilvaniei și în zona subcarpaticã a Moldovei precipitațiile vor fi mixte. Pe suprafețe mici, mai ales noaptea și cu precãdere în sudul, în sud-estul țãrii și în zona montanã, se va forma polei. Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificãri pe crestele munților. Temperaturile maxime vor fi cuprinse în general între 0 grade in sudul Olteniei si in sud-vestul Munteniei și 10 grade in Banat, iar cele minime se vor încadra între -4 și 6 grade. În zonele joase de relief din sud și din est pe arii restrânse va fi ceațã.