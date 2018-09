Meşteri populari de nota 10. Satul dobrogean în gospodăria tradiţională

Meșteri populari de nota 10. Satul dobrogean în gospodăria tradițională

Muzeul de Artă Populară din Constanța a organizat, zilele trecute, în localitatea Vișina, un eveniment cultural, al cărui scop a fost acela de a pune în valoare arhitectura tradițională, dar și specificul etnografic al Dobrogei de Nord.Evenimentul s-a desfășurat sub forma unui simpozion intitulat sugestiv „Memoria satului dobrogean”, în gospodăria tradițională de la Vișina, a constănțencei Bianca Folescu, a cărei dragoste pentru tradițiile spațiului dintre Dunăre și Marea Neagră s-a tradus prin achiziționarea unei case vechi, cu tot cu anexe gospodărești, pe care le-a conservat in situ și le-a extins cu o altă locuință promovată în scop turistic, în care fiecare cameră este amenajată în stilul unei etnii din Dobrogea.Aici, în fiecare dintre cele cinci odăi, dar și pe prispa lungă a casei, meșterii populari din Dobrogea de Nord și-au etalat obiectele tradiționale, unele dintre ele vechi de peste 100 de ani, păstrate și transmise din generație în generație. Nu a lipsit nici muzica tradițională, pe acordurile căreia participanții s-au prins în horă, precum și bucatele savuroase specifice fiecărei etnii, care au reconstituit cu adevărat memoria satului dobrogean. Cu această ocazie, bulgarii și-au făcut simțită prezența, cu o frumoasă colecție de țesături și piese de costum popular.Din comuna Jurilovca, de care aparține și satul Vișina, nu putea să lipsească, din partea rușilor lipoveni, Valentina Koker și ansamblul vocal pe care îl coordonează, „Nuferii albi”.La evenimentul „Memoria satului dobrogean”, au fost prezenți și grecii din comuna tulceană Izvoarele, reprezentați de Sinica Ciobanu, cu cusături tradiționale, cărora li s-a alăturat ansamblul „Odiseea” din Tulcea.Din partea tătarilor, a participat Epsen Memet din Constanța, cu broderii și podoabe din mărgele, Geambai Nedin din Tulcea, cu tărtăcuțe pictate și corul de femei „Narenler”, tot din Tulcea, care a prezentat o colecție de cusături tradiționale vechi și mai noi. Asociațiile „Tulcea coase ie”, „Cusături dobrogene” din Constanța și „Suvenir din Dobrogea” au participat cu obiecte brodate manual cu motive tradiționale dobrogene.v v v„Motivele care au stat la baza alegerii acestui loc minunat, în satul Vișina, se datorează inițiativei doamnei Bianca Folescu. Din pasiune, dar și din dragoste pentru satul tradițional, pentru valorile acestuia, sub aspectul arhitecturii, tradițiilor și obiceiurilor, ea a părăsit viața comodă de la oraș, a făcut și face sacrificii privind familia, care stă departe de dânsa, la București și Constanța, a venit și s-a apucat de treabă. A cumpărat o casă bulgărească, a reparat-o și conservat-o in situ. Putem spune că această casă păstrează între pereții săi memoria satului dobrogean. Aici vedem viața de zi cu zi a țăranului, cum își organizează gospodăria, casa, anexele. Pe toate acestea, doamna Folescu le trăiește zi de zi”, a spus directorul Muzeului de Artă Populară Constanța, Maria Magiru.