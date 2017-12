Mesajulul zilei de la preşedintelui ANOFM

Mesajulul zilei de la președintelui ANOFM

„De-a lungul timpului, ANOFM a schimbat abordarea problematicilor pieței forței de muncă transformându-se dintr-o instituție care se ocupa cu plata drepturilor bănești ale șomerilor, într-un furnizor de servicii ce au drept scop facilitarea accesului pe piața forței de muncă a unui număr cât mai mare de persoane. Pentru a veni în sprijinul clienților noștri, persoane aflate în căutarea unui loc de muncă și angajatori, au fost incluse noi modalități de relaționare prin simplificarea diferitelor proceduri de înregistrare, de obținere a stimulentelor financiare și a subvențiilor. Modernizarea instituției, adaptarea serviciilor oferite beneficiarilor noștri la cerințele concrete ale pieței muncii, precum și facilitarea accesului acestora la informație au continuat și în acest an, prin implicarea instituției noastre în proiectarea viitoarelor acțiuni ce vor beneficia în anii următori de finanțare europeană.Am acordat o deosebită atenție îndeplinirii obiectivelor majore stabilite prin Strategia Europa 2020, respectiv: creșterea ocupării forței de muncă (prin diminuarea șomajului, în special a șomajului de lungă durată, a șomajului în rândul tinerilor și al altor categorii de persoane care întâmpină dificultăți de integrare pe piața muncii). Demn de menționat este faptul că în acest an rata de ocupare a populației în vârstă de 20-64 ani a fost de 70,5%, depășind ținta națională de 70% stabilită în contextul Strategiei Europa 2020 cu 0,5 puncte procentuale.Printre alte realizări ale acestui an doresc să menționez acordarea unor noi măsuri privind stimularea ocupării forței de muncă, rezultate în urma implicării susținute a Ministerului Muncii și Justiției Sociale și cooperării cu partenerii sociali. Implementarea măsurilor active oferite de Serviciul Public de Ocupare au adus noi locuri de muncă pentru grupurile vulnerabile (tineri NEET, șomeri de lungă durată, persoane cu dizabilități, familii monoparentale, persoane peste 45 ani) și vor ajuta la reducerea disparităților economice dintre regiunile țării noastre”, a declarat președintele ANOFM, Cristiana Barbu.