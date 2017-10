Mesajul VIRAL al unei asistente, pentru părinţii anti vaccinare: "NU VĂ MAI SUPORT CÂT DE TÂMPIŢI PUTEŢI FI! Vă invit la mine la serviciu, să vedeţi cu ochii voştri cum mor copiii"

Mesajul VIRAL al unei asistente, pentru părinții anti vaccinare: "NU VĂ MAI SUPORT CÂT DE TÂMPIȚI PUTEȚI FI! Vă invit la mine la serviciu, să vedeți cu ochii voștri cum mor copiii"

Ştire online publicată Vineri, 11 August 2017. Autor: Cuget Liber Online.

În contextul conflictului iscat între cele două tabere de părinți, cei care susțin vaccinarea și cei care sunt de părere că vaccinul afectează dezolvarea copilului, mesajul unei asistente medicale din Brașov stârnește controverse. Femeia a postat pe pagina sa de Facebook câteva rânduri prin care își exprimă indignarea asupra femeilor care se opun vaccinări.Postarea acesteia a adunat zeci de comentarii și a fost distribuită de aproape 5.000 de ori."NU VÃ MAI SUPORT CÃT DE TÂMPIȚI PUTEȚI FI !Da !! Vorbesc si scriu obscen și amenințator , pt cã nu mai suport durerile cauzate de autism , intoxicație cu mercur , sclerozã multiplã , țipete prelungi incontrolabile si alte simptome aparute dupã vaccinurile fãcute la circã , in Steagu , pe vremea lui Ceaușescu, cu seringa ruginitã si penița luatã din spirt.După cum se vede din poză , am rămas handicapată in urma lor.Stiți ceva ??Și așa suntem deja prea mulți pe stradã , și spitalele nu mai au locuri pt copii bolnav, refuzați vaccinarea bãã , sã vedeți și voi cum este la izolator , plin de bube si cu febrã. Să vă sperie doctorul că nu mai sunt locuri in spital , că nu mai au cearceaf , că nu pot accepta și mama alături de copil , datorită supraaglomerării ... Sau la Terapie Intensivã ,care are in spate lift direct cu morga.Vã invit la mine la serviciu ,sã vedeți cu ochii voștri cum mor copiii ,de complicații ale bolilor ce puteau fi prevenite prin vaccinare.Sau poate vreți să experimentați cum este să adormi epuizată cu o mână pe fruntea fierbinte a copilașului , și cealaltă pe termometru , asta după ce l-ai uns bine pe pielică cu loțiune mentolată , în timp ce bebe plânge. ..Doar criminal poți fi , sã refuzi ceva ce poate feri copilul tãu de suferințã.Deci: Citiți ce debiteazã satanele pe facebook , și urmați -le sfatul .Ei scriu de acasã , din fața calculatorului , iar voi stați ca milogii pe la poarta spitalelor de boli infecțioase , așteptãnd doctorul , la relații , și făcând scandal cu tot neamu' că nu vă lasă să intrați fără halat steril și papuci din pungă. .Si mai și bociți...De ce bociți mă pe la porțile spitalelor ??Bucurați -vã bãi , de ceea ce ați citit pe net și nu ați facut pt copilul vostru.Aiii...eu v-aș aresta pentru crimã !Ați ajuns toți doctori , pt cã medicina se face citind de pe net tâmpenii si cumpãrând agenda medicalã. Sau legănând căruciorul in fața blocului și bârfind cu altă mămicuță ce-a mai scris Olivia Steer (...) Medicamentele intravenoase, perfuziile , branulele , radiografiile , pe care le bagã doctorii cu sãptãmânile sã le salveze viața acestor copii, nevaccinați , care vin grav bolnavi la spital , si unii mai si mor sã stiți cã sunt doar din plante bio (y). Nu conțin chimicale.Cartofii prăjiți, congelați de cinșpe ani , chifla din burete cu susan , înghețata ,, naturală "" cu arome , sunculița de plastic ,,din piept de curcan ""plastificat.. și toate idioțeniile pe care le cumpărați VOI copiilor , NU CONTIN MERCUR ,NICI CHIMICALE...Doar vaccinul.PS Nu cumva sa distribuiți , este purã ficțiune , am visat azi -noapte ceea ce citiți .Numai minciuni. Altul nu trebuie sã citeascã , poate se trezește si duce copilul la vaccinare.Daaa !! O dată vi se cere și vouă părerea , și era păcat să nu vă dați voi in stambă cu ceva deosebit , să arătați VOI ce părinți responsabili sunteți... Deja este o modă printre mămici, o virtute să nu-ți vaccinezi copiii...Ignorante , tâmpite , și căzute din lumea a treia ,și anii 1700 direct in 2017.O lume plină de mame , care butonează la telefon in loc să șteargă la nas copilul cu ceva curat.Lumea a treia.. mai idioți ca - n India .Acolo ii vaccineazã misionarii pe copii...pe furiș. Știți de ce , nu ?Pt că 90 la sută din părinții din India sunt analfabeți , se închină la vaci în loc să le mulgă și sărută televizorul , crezând că persoana dinăuntru este reală.Refuză medicamentele, Dar beau apă ,, sfântă "" din Gange , fluviul sacru , infect , unde își aruncă și morții și speră să-si vindece copiii de diaree cu sânge dandu-le apă sfântă din fluviu. Ăsta este nivelul lor de cultură și cunoaștere - zero. Nooo ! Părinții noștri sunt muuult mai doxați , își cresc copiii mizând pe ,,imunitate naturală ""...Ce ,,imunitate naturală "" băi ?? Cea din mere lăcuite , lămâi crescute la neon , portocale mutante fără sâmburi , roșii fără gust , pui umflat cu pompa , napolitane , pufuleți , ,, supă la plic "" și lapte din cutia din carton poleit cu aluminiu ???Imunitatea aceea din hipermarketul unde vă plimbați copiii , și îi lăsați de izbeliște să umble cu mânuțele pe jos , și pe marfă, in loc să îi duceți într-un parc ??Sau poate imunitatea dobândită după ce au tras un pui de somn in căruciorul de cumpărături janghinos , ( încălțați cu aceleași incălțari cu care s-au jucat cu câinii în fața blocului ).. peste mancarea ce o veți cumpăra.. .Sau imunitatea de pe jucăriile de la mall , pe care au pus mâna mii de copii ,în schimbul a 5 lei.Sau de pe tricourile de la second. ..Ce glumă bună....Păcat că este vorba de o glumă sadică.NU VACCINAȚI COPIII!Doar așa mai avem o șansă să vedem cum arată bolile de acum sute de ani ,care omorau familii întregi , și care dispăruseră de mult datorită vaccinării...Ne-am întristat prea mult de lipsa variolei, e timpul să facem din nou cunoștință cu ea.Si cu toate molimele secolelor trecute .Studentii la medicina trebuie si ei saracii sa vada cum arata la autopsie rujeola , oreionul , tetanosul , meningita , turbarea , TBC-ul , hepatita B....nu-i asa?Cum sa invete practic ? Pe copiii vostri ! Lasa ca ne trateaza Statu' ca e bogat rau....Apropo ,ce mai zice Olivia de copiii ăștia care mor de rujeolă , meningită rujeolică , urliană ( oreion ) , și alte boli ce au vaccin ?? Încă nu s-a dus nimeni peste ea să o caftească ?? Păi cum să se ducă. . e ocupată lumea cu medicina pe net , și cu ora de vizită de la Spitalul de Boli Infecțioase.Dar cine refuză vaccinul ??Ia să citim din fișa UPU al unui copil , tăvălit bine prin praful de pe ulița satului ,pe unde se plimbă câinii bagabonți ,vacile și caprele..plin de julituri și vânătăi..Un parinte ca si voi , care nu știe nici măcar să scrie , și are în cap doar vaginul. .în rest jale.. Tăticuțul lui , care nu știe că tetanosul este o boală mortală 100 , / ' , și nu are tratament !Motivatia refuzului lui a fost ca ,, am citit pe net ca vaginele astea nu e bune la copii ''Un criminal.Ce ziceți ?? Vă aștept la o vizită ?? Nu doriți să mă cunoașteți personal ? :-) De ce nu? Am 14 vaccinuri in mine , și încă trăiesc !”