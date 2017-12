Mesajul ÎPS Teodosie, la sfârșit de an: "Biserica vă cheamă la înţelepciune şi la bună chivernisire a timpului"

Mesajul ÎPS Teodosie, la sfârșit de an: "Biserica vă cheamă la înțelepciune și la bună chivernisire a timpului"

Anul Nou se apropie cu pași repezi. Cu această ocazie, Înalt Prea Sfinția Sa Teodosie, arhiepiscopul Tomisului, ne sfătuiește să fim mai buni și cu credință în suflet.„Iată, anul se înnoiește. Noul An este darul lui Dumnezeu, pentru că el ne-a ținut sănătoși, să mai întâmpinăm un an din viața noastră. Prin mila, darul și ajutorul Lui, orice înnoire a timpului trebuie să fie și o înnoire a vieții noastre, așa că am lăsat în urma noastră poverile anului ce se va încheia și păcatele pe care le-am săvârșit. Anul care va veni trebuie să-l întâmpinăm cu nădejde, credință, cu bucurie, cu dragostea aceea, care niciodată nu trebuie să se schimbe în altceva. Dragostea să rămână dragoste, să fim buni în anul în care vom intra și să învingem în fiecare zi egoismul nostru, invidia noastră, răutatea noastră, minciuna, desfrâul și orice păcat. Să ne ridicăm deasupra tuturor celor care ne-au împovărat în acest an și cu ajutorul lui Dumnezeu care ne aduce noul an, pentru că timpul este în stăpânirea lui Dumnezeu”, a declarat ÎPS Teodosie.Referitor la timp, acesta a spus că timpul este acea bucurie pe care Dumnezeu ne-o face, ca să cumpărăm veșnicia luminii. Sigur, timpul acesta vremelnic, pe care-l numărăm cu secundele, cu minutele, cu orele, cu zilele, cu anii, timpul acesta este relativ, pentru că se schimbă firea noastră cu trecerea timpului. Desigur, a precizat acesta, firea noastră se poate schimba în bine sau în rău.„De noi depinde anul bun. De aceea, se cuvine să rămânem fierbinți cu credința, să rămânem statornici în nădejdea și iubirea noastră. Să jertfim timpul cu folos, să sfințim timpul. Timpul se împlinește prin Dumnezeu. Să rămânem cu Dumnezeu pentru că purtăm numele Fiului său, de la Hristos ne numim creștini. Să ne urăm ca anul ce va sosi să fie bun, folositor și sfânt. Biserica vă îmbrățișează pe toți și vă îndeamnă să fiți fii buni, vă cheamă la înțelepciune și la bună chivernisire a timpului, pentru ca timpul să arvunească veșnicia. La mulți ani tuturor și anii să vă fie cu spor, cu roade atât de frumoase, încât sfârșitul anului ce va începe să vă aducă mai multă satisfacție, lumină și dragoste decât anul ce se va încheia”, a mai spus ÎPS Teodosie.