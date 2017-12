MESAJ IMPORTANT DE LA Fundaţia Baylor Marea Neagră, DE 1 DECEMBRIE

MESAJ IMPORTANT DE LA Fundația Baylor Marea Neagră, DE 1 DECEMBRIE

Mesaj important de la Baylor:"În fiecare an, pe 1 decembrie, îi comemorăm pe toți cei care au pierdut lupta cu HIV și cu SIDA.Ziua Mondială de Luptă Împotriva HIV/SIDA este și un prilej de a recunoaște drumul lung, anevoios, dar plin de speranță pe care l-au parcurs persoanele infectate cu HIV, care au reușit să lupte cu virusul, cu ideile preconcepute ale oamenilor, cu atitudinile neprietenoase sau cu discriminarea.Adevăratul dușman al persoanelor infectate cu HIV din România și din întreaga lume este discriminarea. De aceea noi, Fundația Baylor Marea Neagră, lansăm acest mesaj: „Noi îmbrățișăm, nu discriminăm!”.De la inițierea programului de testare gratuită, Baylor a efectuat în Dobrogea peste 65.490 de testări pentru HIV, hepatita virală B sau hepatita virală C. Aproape 5.000 dintre persoanele testate au avut rezultate reactive la unul dintre cele trei virusuri, iar 339 dintre aceste rezultate au fost la HIV.Noi, la Baylor, lucrăm cu peste 1000 de persoane seropozitive. Cei mai mulți dintre pacienții noștri sunt infectați din copilărie, -o eroare nedreaptă și nedorită.Noi interacționăm zilnic cu persoane infectate cu HIV. Noi nu te temem! Înțelegem importanța unei îmbrățișări, a unui zâmbet, a unei vorbe bune. Și nu ne ferim niciodată de persoanele infectate cu HIV. Am învățat cum să prevenim infectarea și știm că o îmbrățișare nu reprezintă un pericol pentru sănătatea noastră sau a oricărei alte persoane. Primul pas spre o viață sănătoasă este prevenirea, nu discriminarea! Noi am învățat că afecțiunea face miracole.HIV nu se transmite prin: îmbrățișare, sărut, datul mâinii, dacă folosești același telefon, acceași tabletă sau același computer cu o persoană seropozitivă, prin scăldatul în mare, în piscine sau în lacuri, prin folosirea toaletelor publice, dacă folosești în comun paharele, tacâmurile sau vesela.Este important să știm cum să prevenim infectarea, să cunoaștem căile de transmitere ale virusului, nu să discriminăm."„Îi cunoaștem pe mulți dintre pacienții noștri de când erau copii. Le știm problemele, le cunoaștem bucuriile și ne-au povestit care sunt prejudecățile de care se lovesc atunci când își dezvăluie diagnosticul. Ne-au devenit prieteni și știm, din ceea ce ne povestesc, cât de dureros este să-ți fie rușine pentru că ești o persoană infectată cu HIV. Din păcate, există discriminare chiar și în sistemul sanitar și din acest motiv noi, Fundația Baylor Marea Neagră, oferim servicii de stomatologie, ginecologie, dermatologie sau pneumoftiziologie. Nu este corect, nu este normal ca unui om să i se refuze un serviciu medical și, cu toate astea, se întâmplă în România zilelor noastre. Din acest motiv, mesajul nostru este unul al acceptării, al înțelegerii nevoilor celor de lângă noi și al afecțiunii”, a declarat Ana-Maria Schweitzer, directorul executiv al Fundației Baylor Marea Neagră.