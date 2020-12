Mersul Trenurilor 2021, valabil de duminică

„Pentru asigurarea accesului la un număr mai mare de trenuri a persoanelor care se deplasează pentru navetă se acceptă călătoria posesorilor de abonamente valabile la tren Regio la trenuri InterRegio pe distanţe de până la 30 km. Distribuţia de bilete se asigură prin următoarele canale: online, staţii şi agenţii CFR, automate de vânzare în gări şi distribuitori autorizaţi cu care există parteneriate de vânzare bilete", se mai spune în comunicat. Broşura „Mersul Trenurilor de Călători 2020-2021” va putea fi achiziţionată din principalele gări şi agenţii CFR Călători din Bucureşti şi din ţară, la preţul de 18,50 lei. Mersul Trenurilor de călători va fi valabil până la 11 decembrie 2021.





Duminică, 13 decembrie 2020 intră în vigoare noul Mers al Trenurilor de călători pentru anul 2021. Vor circula zilnic, în medie 1.200 trenuri, în funcţie de perioada din an. De asemenea, rutele tradiţionale de transport se vor derula în continuare, vor fi menţinute legăturile existente interne şi externe, iar pe rutele cele mai solicitate de navetă se va menţine mersul cadenţat, astfel încât să poată fi preluate toate solicitările de trafic. Ca noutate, vor fi introduse 42 de trenuri care vor realiza prima conexiune pe ruta directă Bucureşti Nord – Aeroportul Internaţional „Henri Coandă”. „Vor fi introduse patru noi trenuri InterRegio pe două rute importante ce vor oferi servicii superioare, similiare trenurilor InterCity, de confort sporit şi durată de parcurs redusă. Astfel, pe ruta Braşov - Constanţa şi retur va circula perechea de trenuri „Tomis Expres”, cu plecare din Braşov la ora 07:05, iar din Constanţa la ora 17:00. Viteza maximă de circulaţie va fi de 160 km/h, iar durata de parcurs sub 4 ore şi 30 minute”, a precizat CFR Călători. Modernizarea vagoanelor anul acesta va face ca trenurile IR să asigure o capacitate de transport sporită şi servicii de calitate superioară. CFR Călători oferă o gamă diversă de oferte comerciale precum abonamente, card TrenPlus, dus-întors, anticipaţie etc. De asemenea, compania acordă reduceri tarifare speciale cuprinse între 10% şi 30% din tariful de transport preţ întreg şi copil la o serie de trenuri InterRegio în perioada 13 decembrie 2020 - 13 iunie 2021, precum şi acceptarea călătoriei posesorilor de abonamente valabile la tren Regio la o serie de trenuri InterRegio, în perioada 13 decembrie 2020 - 13 iunie 2021, mai precizează compania de transport feroviar.