Medicul Mihai Onciu, suspendat din funcţia de şef al Medicinii Legale

Medicul Mihai Onciu, suspendat din funcția de șef al Medicinii Legale

Conflictul de la Medicina Legală constănțeană a luat sfârșit. Șeful serviciului, medicul Mihai Onciu, a fost suspendat din funcție. De luni, conducerea interimară a instituției va fi asigurată de dr. Gabriela Gâscă. Precizările au fost făcute de dr. Ioan Tiberiu Tofolean, managerul Spitalului Clinic Județean de Urgență Constanța. În această săptămână, reprezentanți ai Comisiei Naționale de Medicină Legală s-au deplasat la Constanța pentru a lămuri ce fel de probleme sunt la Serviciul de Medicină Legală. Vizita vine la doar câteva săptămâni după ce între angajații de acolo și șeful lor, dr. Mihai Onciu, a existat o serie de tensiuni și acuze reciproce, aspecte reflectate în presa locală. Mai mult de-atât, un grup de 12 angajați ai Serviciului de Medicină Legală a semnat și un memoriu pentru a-l înlătura din funcție pe dr. Onciu. „După două zile de analiză, s-a reușit găsirea unei soluții pentru detensionarea situației. Comisia ne-a remis ieri un raport cu niște recomandări", a precizat dr. Tiberiu Tofolean. Cele mai importante „recomandări" se referă la scoaterea postului de sef al serviciului de Medicină Legală la concurs și suspendarea din funcție a actualului șef, dr. Mihai Onciu. Medicul a fost numit de con-ducerea Spitalului Județean, la recomandarea Facultății de Medicină a Universității „Ovidius" în baza Legii 95, care prevede că șeful unui astfel de serviciu trebuie să fie cadrul didactic cu funcția cea mai înaltă de predare. „Când dr. Onciu a fost numit, era singurul șef de lucrări de la acea vreme și, din punct de vedere didactic, era singurul care îndeplinea condițiile legale", a precizat dr. Tofolean. Între timp, autoritățile au ajuns la concluzia că medicina legală nu intră sub incidența Legii 95 și, prin urmare, trebuie să fie organizat concurs. Tofolean a precizat că proba va fi susținută până la finele acestui an.