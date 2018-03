Medicină școlară cu aparatură din vremea bunicii!

În rețeaua de medicină școlară din municipiul Constanța își desfășoară activitatea, la ora actuală, 17 medici, care asigură consultații miilor de elevi din învățământul preuniversitar, ceea ce înseamnă că avem un medic la 2.614 copii. Și mai prost stăm atunci când vine vorba despre medicina dentară, unde avem un stomatolog la 3.174 copii!Mai grav este că, deși există un deficit important de personal, între timp, cadrele medicale fie s-au pensionat, fie și-au dat demisia, așa că cei care au rămas se împart zi de zi, între mai multe școli, pentru a încerca să acopere cât mai multe unități de învățământ.„Avem medici care se duc în fiecare săptămână la șapte unități de învățământ, deși le este foarte greu. Nu putem ajunge în fiecare zi la toate instituțiile. Un medic are șapte ore program de lucru, așa că în fiecare zi va fi în altă parte, pentru că școlile se pot afla la distanțe mari una de alta”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, dr. Ortanza Dancă, șef Serviciu Medicină Școlară.Tocmai de aceea, de curând, s-a făcut o nouă solicitare la Ministerul Sănătății pentru bugetarea a 21 de posturi de medici specialiști medicină generală/medicină de familie și a 50 de posturi de asistent medical, chiar și debutanți, pentru a acoperi posturile care ar fi necesare, în afara celor recent vacantate.„De asemenea, este nevoie de alte 11 posturi de medici de medicină dentară cu drept de liberă practică și alte 11 posturi de asistenți de stomatologie, care să dubleze turele în cabinetele stomatologice existente, aceasta fiind cea mai ușoară cale de a asigura asistența stomatologică la cât mai mulți copii din învățământul preuniversitar, pentru cei 44.444 elevi și preșcolari din municipiul Constanța și a celor aproximativ 14.500 de studenți ai Universității «Ovidius»”, a precizat dr. Ortanza Dancă.Cartiere fără cabinete de medicină dentarăȘi mai rău, în oraș avem zone în care nu există niciun cabinet de medicină dentară, cum ar fi cartierele Brătianu, Palas sau strada Unirii.„Desigur, pe Unirii există un astfel de cabinet la universitate, dar nu poți duce copiii mai mici acolo”, a explicat specialistul.O problemă cu care se confruntă puținii specialiști care încă mai activează în sistem are legătură cu uniturile dentare, unde aparatura datează din anii 70-80.„De multe ori, această aparatură este cea care a fost dată la casat de către universitate și a ajuns la noi, dar care este depășită și uzată”, a mai spus dr. Dancă.Spre exemplu, la Școala nr. 16 se lucrează tot într-un astfel de cabinet, cu unituri vechi. Aici, medicul ne-a declarat că, totuși, copiii li se adresează foarte des pentru carii, diferite extracții, abces dentar și alte afecțiuni.La capitolul materiale sanitare și medicamente, situația este un pic mai bună față de anul anterior. Între timp, s-au mai cumpărat o serie de pastile, dar, deseori, părinții nu sunt de acord ca cei mici să fie tratați cu ce se găsește în cabinetele școlare. De exemplu, ei nu vor Faringosept pentru gât, ci cer Strepsils sau alte medicamente homeogene.„Când îi doare capul, copiii nu vor Paracetamol, ci Nurofen sau, în alte situații, alte pilule, care sunt mai scumpe și pe care noi nu le putem cumpăra. Litera legii ne îngrădește. Nu avem voie să le dăm altceva. Pentru a le da ceva mai bun, trebuie să apelăm la comitetele de părinți”, a subliniat dr. Dancă.O altă problemă ridicată de medicii școlari este că majoritatea cabinetelor sunt situate la etajele I sau II și nu la parter, iar în cazul în care un copil este accidentat, spre exemplu, sau are o problemă mai gravă de sănătate, este mai greu să fie transportat dacă este nevoie de ambulanță.„Este dificil ca să-l cobori și să-l urci, în caz de nevoie. Așa se întâmplă la mai multe unități de învățământ. Una dintre acestea este Școala nr. 12, unde cabinetele medicale sunt la etajele II și III, la Școala nr. 7, unde ambele cabinete sunt în aceeași încăpere etc.”, a completat medicul.Cu toate acestea, elevii se prezintă la medic ori de câte ori au o problemă de sănătate și nu se simt bine. Unii ajung cu traumatisme, din cauza gheții, dureri abdominale, alții cu dureri de dinți, dureri de burtă, de cap etc.