Medicii tineri vor să profeseze în străinătate

Mai mult de jumătate dintre tinerii sub 30 de ani, absolvenți ai unei facultăți de medicină, vor să profeseze în străinătate, arată un sondaj dat publicității de Fundația „Ana Aslan". Tinerii sunt nemulțumiți de sistemul de salarizare aplicat cadrelor medicale din România, dar și de proasta dotare a spitalelor. Sondajul a fost realizat pe un eșantion de 500 de persoane, cu activitate în sectorul medical, care au declarat că, pentru a rămâne în țară, s-ar mulțumi cu un salariu între 500 și 1.000 de euro. Cincizeci la sută dintre respondenți au precizat că, dacă ar avea posibilitatea să plece să studieze în străinătate, ar părăsi România fără nicio părere de rău. De asemenea, 44 la sută au declarat că ar schimba factorii de decizie dacă ar avea posibilitatea să schimbe ceva în sistemul sanitar românesc, iar 33 la sută dintre participanții la sondaj au spus că ar schimba organizarea sistemului. Destinațiile preferate ale celor care vor să studieze în afara țării sunt Anglia, SUA, Australia și Elveția, se mai arată în studiu. Anglia este aleasă în mai mare măsură de către persoanele cu vârsta între 30 și 40 de ani, iar Australia de către cei cu un venit sub 300 de euro. În ultimii ani, procentul medicilor care au plecat în străinătate a crescut, așa încât multe unități medicale se confruntă cu un deficit.