Medicii sunt disperaţi! Nu mai sunt doctorii pentru tratarea infecţiilor cu clostridium

Afecțiunea se poate manifesta diferit de la o persoană la alta, în funcție de vârstă și de afecțiunile asociate, de la forme ușoare (diaree, febră, greață etc.) până la sindroame de deshidratare amenințătoare de viață (meteorism abdominal, megacolon toxic, insuficiență renală etc.), în care letalitatea este extrem de ridicată, în pofida recursului la măsuri de terapie intensivă. Potrivit dr. Ioan Tiberiu Tofolean, astfel se creează un dezechilibru în intestine. Mai mult decât atât, unii bolnavi fac infecţia după ce au trecut printr-o formă de Covid, care le scade imunitatea şi, în acest fel, apare sindromul inflamator după boală. „Din păcate, ne mai confruntăm cu o problemă, şi anume că nu există Vancomicină pe piaţă, pentru tratamentul acestui tip de infecţii. În afară de acesta, mai există un medicament, dar nici acesta nu se mai găsesţe, așa că am ajuns să facem transplanturi de materii fecale de la persoane sănătoase, pentru pacienți. Aceasta este realitatea. Desigur, noi încercăm tot felul de variante pentru salvarea și ameliorarea stării bolnavilor, dar protocolul spune că în prima linie de tratament se află Vancomicina”, a declarat, pentru „Cuget liber”, medicul.





Ce se întâmplă de aceste tratamente nu mai pot fi găsite nicăieri?





Potrivit preşedintelui Colegiului Farmaciştilor din Constanţa, Vasile Rizea, la ora actuală, de pe piaţă lipsesc o mulţime de medicamente. Acestea nu sunt, pur și simplu, în depozite. Motivul? „Sfârşitul de an şi începutul noului an ne prind cu depozitele descoperite. De ce? La început de an se fac alte contracte, din care eu contractez, să zicem, 10.000 de cutii din ceva. Spre final de an, se termină, dar este posibil ca o parte să plece şi în alte țări și astfel nu mai ajung pentru pacienții noștri. Aşa că, până nu se încheie noile contracte, apar aceste găuri. Trebuie să vă mărturisesc că tot anul am avut găuri la unele medicamente. De asemenea, au existat şi situaţii în care acestea au venit în cantități insuficiente și au ajuns numai în anumite farmacii, din marile lanțuri farmaceutice, care au depozitele în spate. Urmarea? În primul rând, ele își aprovizionează lanțul lor, apoi, ce mai rămâne, dau și la restul unităților”, a explicat Rizea.





Infecțiile cu clostridium au existat dintotdeauna, dar de data aceasta situația este cu totul diferită. Pe toate secțiile din spitale sunt diagnosticați bolnavi și cu această problemă, asta pe lângă celelalte suferințe pentru care au ajuns într-o unitate sanitară. Nu știți ce sunt aceste infecții cu clostridium?