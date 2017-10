Medicii nu mai pot să-şi cumpere cabinetele medicale

Medicii nu mai pot să-și cumpere cabinetele medicale

Medicii nu vor mai putea să-și cumpere cabinetele în care își desfășoară activitatea. Curtea Constituțională a declarat legea în baza căreia cabinetele medicale pot fi cumpărate ca fiind neconstituțională. Oamenii în halate albe sunt nemulțumiți, pentru că spun că au investit în cabinetele respective, cu gândul că, în viitor, le vor aparține. Curtea Constituțională a de-clarat Legea 236/2006, care modifică și completează Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 110/2005, în baza căreia primăriile puteau să vândă medicilor spațiile aflate în proprietatea consiliilor locale, ca fiind neconstituțională. Asta înseamnă că legea nu mai poate fi aplicată. Prețul de vânzare este „neserios” Decizia Curții Constituționale nr. 871, din 9 octombrie 2007, a fost luată în urma depunerii excepției de neconstituționalitate ridicată de Consiliul Local al comunei Bonțida, județul Cluj. În motivarea excepției se susține că actele sunt neconstituționale, întrucât „bunurile la care acestea se referă fac parte din domeniul public al unității administrativ – teritoriale, iar nu din domeniul privat”. Conform deciziei Curții Constituționale, prețul la care urmau să fie vândute cabinetele este catalogat drept „neserios“, întrucât nu ține cont de valoarea pe piață a bunului. Astfel, conform Ordonanței 110/2005, prețul maximal de vânzare al cabinetelor medicale este stabilit pe categorii de localități, iar în privința terenului aferent, este stabilit un preț fix de 1 euro pentru un metru pătrat. Întrucât Constanța este localitate de rangul I, prețul maximal de vânzare ar fi fost de 50 de euro pe metrul pătrat, asta în condițiile în care prețul maximal de vânzare pe piața imobiliară este de 1.500 – 1.600 de euro. Curtea Constituțională mai motivează decizia de declarare a neconstituționalității prin faptul că, vânzând aceste spații, statul nu mai poate lua „măsuri de asigurare a igienei și sănătății publice” și nu mai poate crea „condițiile care să asigure prestarea de servicii medicale”, obligații prevăzute în Constituția României, întrucât există riscul ca după ce vor fi vândute, cabinetele să-și schimbe destinația. Medicii de familie sunt foarte nemulțumiți de această decizie și spun că au investit în spațiile în care își desfășoară activitatea, cu gândul că le vor cumpăra în timp. Dr. Elena Drăghici, medic de familie în Constanța, ne-a declarat: „Vara trecută cred că am investit 16.000 – 18.000 de lei în cabinetul unde îmi desfășor activitatea. Noi am fost deconectați de la centrala cartierului și ne-au lăsat în frig o iarnă. Am folosit reșouri electrice, s-a format mucegai, așa că am decis să cumpăr centrală. Am investit foarte mulți bani. Cabinetul în care lucrez a fost, demult, magazie, așa că a trebuit să creez condițiile necesare, fiindcă nu aveam nici măcar o chiuvetă. De șapte ani, am investit în acest cabinet. Acum ce fac, îmi dă primăria banii înapoi?”, ne-a declarat medicul. De cealaltă parte, autoritățile sanitare spun că decizia Curții Constituționale este îndreptățită. Dr. Tanța Culețu, directorul adjunct al Autorității de Sănătate Publică a județului Constanța, spune că nu ar fi fost normal ca medicii să cumpere cabinetele la un preț atât de mic, în comparație cu prețul de pe piață. „Or fi investit în cabinete! Unii și-au luat termopane, au pus linoleum, dar au beneficiat de deduceri de impozit. Altceva nu au făcut! Și eu aș fi declarat legea necostituțională!”, a declarat dr. Culețu. Cât timp legea a fost aplicabilă, la Constanța nu a fost vândut niciun cabinet medical, după cum a precizat directorul adjunct al ASPJ.Medicii nu vor mai putea să-și cumpere cabinetele în care își desfășoară activitatea. Curtea Constituțională a declarat legea în baza căreia cabinetele medicale pot fi cumpărate ca fiind neconstituțională. Oamenii în halate albe sunt nemulțumiți, pentru că spun că au investit în cabinetele respective, cu gândul că, în viitor, le vor aparține. Curtea Constituțională a de-clarat Legea 236/2006, care modifică și completează Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 110/2005, în baza căreia primăriile puteau să vândă medicilor spațiile aflate în proprietatea consiliilor locale, ca fiind neconstituțională. Asta înseamnă că legea nu mai poate fi aplicată. Prețul de vânzare este „neserios” Decizia Curții Constituționale nr. 871, din 9 octombrie 2007, a fost luată în urma depunerii excepției de neconstituționalitate ridicată de Consiliul Local al comunei Bonțida, județul Cluj. În motivarea excepției se susține că actele sunt neconstituționale, întrucât „bunurile la care acestea se referă fac parte din domeniul public al unității administrativ – teritoriale, iar nu din domeniul privat”. Conform deciziei Curții Constituționale, prețul la care urmau să fie vândute cabinetele este catalogat drept „neserios“, întrucât nu ține cont de valoarea pe piață a bunului. Astfel, conform Ordonanței 110/2005, prețul maximal de vânzare al cabinetelor medicale este stabilit pe categorii de localități, iar în privința terenului aferent, este stabilit un preț fix de 1 euro pentru un metru pătrat. Întrucât Constanța este localitate de rangul I, prețul maximal de vânzare ar fi fost de 50 de euro pe metrul pătrat, asta în condițiile în care prețul maximal de vânzare pe piața imobiliară este de 1.500 – 1.600 de euro. Curtea Constituțională mai motivează decizia de declarare a neconstituționalității prin faptul că, vânzând aceste spații, statul nu mai poate lua „măsuri de asigurare a igienei și sănătății publice” și nu mai poate crea „condițiile care să asigure prestarea de servicii medicale”, obligații prevăzute în Constituția României, întrucât există riscul ca după ce vor fi vândute, cabinetele să-și schimbe destinația. Medicii de familie sunt foarte nemulțumiți de această decizie și spun că au investit în spațiile în care își desfășoară activitatea, cu gândul că le vor cumpăra în timp. Dr. Elena Drăghici, medic de familie în Constanța, ne-a declarat: „Vara trecută cred că am investit 16.000 – 18.000 de lei în cabinetul unde îmi desfășor activitatea. Noi am fost deconectați de la centrala cartierului și ne-au lăsat în frig o iarnă. Am folosit reșouri electrice, s-a format mucegai, așa că am decis să cumpăr centrală. Am investit foarte mulți bani. Cabinetul în care lucrez a fost, demult, magazie, așa că a trebuit să creez condițiile necesare, fiindcă nu aveam nici măcar o chiuvetă. De șapte ani, am investit în acest cabinet. Acum ce fac, îmi dă primăria banii înapoi?”, ne-a declarat medicul. De cealaltă parte, autoritățile sanitare spun că decizia Curții Constituționale este îndreptățită. Dr. Tanța Culețu, directorul adjunct al Autorității de Sănătate Publică a județului Constanța, spune că nu ar fi fost normal ca medicii să cumpere cabinetele la un preț atât de mic, în comparație cu prețul de pe piață. „Or fi investit în cabinete! Unii și-au luat termopane, au pus linoleum, dar au beneficiat de deduceri de impozit. Altceva nu au făcut! Și eu aș fi declarat legea necostituțională!”, a declarat dr. Culețu. Cât timp legea a fost aplicabilă, la Constanța nu a fost vândut niciun cabinet medical, după cum a precizat directorul adjunct al ASPJ.