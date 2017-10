Medicii militează pentru administrarea vaccinului pneumococic

1

Nu cred

Statistic vorbind in jurul meu am colegi care si-au vaccinat copiii cu acest vaccin, l-au cumpărat, toti copilașii au avut cel putin un episod de pneumonie cu spitalizare, eu am ales sa nu il vaccinez si pana acum ne-a ferit Dumnezeu, desi este de la 11 luni in colectivitate. Unele vaccinuri nu sunt testate suficient, cum este si HPV, Japonia l-a scos din grila, Belgia , Mara ea Britanie au grupuri de fete rămase invalide dupa administrare. Mai bune erau vaccinurile monovalente sau trivalente, nu erau asa puternice pt un trup de copil de 2 luni. Olanda,Elvetia nu vaccineaza in maternitate, pana ce nu sunt facute analize pt boli autoimune copiilor. Austri , daca nu ma înșel nu mai are BcG de nu stiu cand si riscul de a face Tbc e aproape 0. Noi suntem cei mai vaccinati cu Bcg si degeaba suntem cei mai bolnavi din Europa. Ar trebui sa se igienizeze spitalele, sa fie puse aparate de aer conditionat, sapun, hartie igienica, sa dispară gândacii, șobolanii, etc. Putem sa fim vaccinați cu galeata dar daca ajungi in spital cu o problema si pleci cu infecții intraspitalicesti ala esti !