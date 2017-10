Medicii din Spitalul Judeţean nu mai operează decât cazurile urgente

Pentru că nu mai au anestezice și materiale sanitare,

Medicii din Spitalul Județean nu mai operează decât cazurile urgente

În Spitalul Județean Constanța nu au fost niciodată medicamente sau materiale sanitare suficiente, pacienții fiind nevoiți mereu să scoată bani din buzunar ba pentru un analgezic, ba pentru un pansament. În ultima lună, situația s-a înrăutățit și nici măcar operații nu mai pot fi efectuate din cauza lipsurilor. Potrivit reprezentanților spitalului, în farmacia unității mai sunt medicamente cât să asigure asistența și intervențiile chirurgicale pentru cazurile urgente. Bolnavii cronici sunt amânați de la o zi la alta, deși toată lumea este conștientă că starea lor de sănătate se poate înrăutăți între timp. Cât de gravă este situația o resimt, cel mai bine, medicii de la Terapie Intensivă (STI), unde sunt îngrijiți pacienții pre și post-operator. Dr. Gheorghe Nicolae, șeful Secției de Anestezie și Terapie Intensivă, ne-a declarat, ieri, că a redactat o scrisoare către toți șefii de secții prin care îi înștiințează că nu mai sunt nici măcar anestezice și să nu mai opereze bolnavii cronici. „Nu mai avem anestezice aproape deloc, analgezice, hipnotice puternice sau curele pentru calmarea pacienților conectați la aparatele de menținere a vieții”, a afirmat specialistul. În aceste condiții, substanțele farmaceutice care mai sunt în „cămara” spitalului vor fi epuizate în maximum o săptămână. Dacă pentru restul medicamentelor lipsă se mai găsesc soluții, pacienții cumpărându-le singuri, anestezicele nu se găsesc în circuitul farmaceutic deschis. „Bolnavii cronici nu vor mai fi operați. Pentru urgențe vom găsi soluții, vom face tot posibilul, pentru că, dacă nu îi operăm, riscăm să fim anchetați penal. Dar pentru bolnavii cronici nu vom avea ce face, decât să fie programați pentru mai târziu. De aceea am făcut și nota către medici, în special către medicii chirurgi, să nu mai opereze decât cazurile urgente”, a adăugat dr. Gheorghe Nicolae. Spitalul nu duce lipsă de urgențe. Numai în garda de marți noapte pe STI au ajuns nouă cazuri urgente, care au avut nevoie de operații. De altfel, dr. Dan Căpățână, managerul spitalului, a arătat că singura soluție, având în vedere situația financiară, este amânarea respectivelor operații. El a dat exemplul spitalelor de peste hotare, unde operațiile sunt programate și peste doi ani, și a susținut că la fel s-ar putea întâmpla și în unitatea sanitară constănțeană. Pacienții de la Ortopedie așteaptă și două săptămâni să fie operați În Secția de Ortopedie, pacienții sunt amânați de la o zi la alta, în speranța că se vor găsi, la un moment dat, cele trebuincioase pentru operarea lor. „Astăzi am amânat trei operații. Situația este cronică deja, lipsește absolut tot, nu avem anticoagulante, nu avem antibiotice. Pacienții trebuie să-și cumpere tot, inclusiv tijele sau protezele”, ne-a declarat dr. Valentin Orbeanu. Iar prețurile materialelor nu sunt deloc ieftine: o tijă ajunge și la 800 de lei, iar o proteză depășește 1.200 de lei. Amânarea operațiilor nu duce decât la o îngreunare a situației financiare a spitalului. „În loc să stea în spital șapte zile, cum ar fi normal, ajung să stea și 21 de zile, așteaptă și două săptămâni până sunt operați, ceea ce înseamnă mai multe zile de spitalizare, mai multe cheltuieli”, a afirmat medicul ortoped. Vistieria spitalului este goală Contul Spitalului Județean este aproape gol - anunțau reprezentanții unității încă de săptămâna trecută. Între timp, Casa Județeană de Asigurări de Sănătate (CJAS) Constanța a mai dat 150.000 de lei, dar suma se va epuiza foarte repede: sunt de plătit datorii către furnizori, contribuțiile sociale ale angajaților. „CJAS mai are să ne dea 2,3 milioane de lei, dar nu se știe când îi vom primi. Am trimis adrese către Casa de Asigurări de Sănătate, către Direcția de Sănătate Publică și Consiliul Județean Constanța pentru a anunța situația în care suntem”, a afirmat dr. Dan Căpățână, managerul unității sanitare. Soluția găsită de conducere este reducerea cheltuielilor pe secții, motiv pentru care fiecare medic-șef de secție va ști, de luna viitoare, în ce buget va trebui să se încadreze. Astfel, medicii vor putea să își gestioneze singuri fondurile, pentru cazurile pe care le consideră prioritare, dar să se încadreze în suma alocată. Donație de 10.000 de lei de la Fundația „Mecena“ Având în vedere situația financiară deficitară, Fundația „Mecena”, aparținând unității sanitare, a făcut o donație de 10.000 de lei către spital. „Banii sunt adunați din cei 2% din impozitul pe venit al salariaților și din sponsorizări și sunt destinați achiziționării de antibiotice și materiale sanitare”, a afirmat dr. Florian Stoian, purtător de cuvânt al spitalului. De altfel, persoanele care doresc să ajute financiar Spitalul Județean Constanța pot afla mai multe informații la numărul de telefon 0241/616.784 sau pe e-mailul scju_secretariat@yahoo.com.