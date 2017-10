Medicii din Constanţa au urmat exemplul celor din Brăila: şi-au strigat durerea în stradă (galerie foto)

Medicii din Constanța au urmat exemplul celor din Brăila: și-au strigat durerea în stradă (galerie foto)

Angajații spitalului, profesorii și studenții de la Medicină au protestat, vineri dimineață, în curtea Spitalului Județean Constanța. Studenții - cei care au avut, de altfel, și inițiativa organizării manifestației, după cum ne-au spus - au scandat împotriva conducerii spitalului, urmare a deciziei acesteia de a le desființa sălile de curs. Asta după ce, luna trecută, Consiliul de Administrație al spitalului a mai dat o „lovitură” Facultății de Medicină când a decis să schimbe șefii de secții care erau cadre universitare cu state vechi. La rândul lor, angajații spitalului au lăsat deoparte, pentru aproximativ o oră, îndatoririle zilnice și s-au alăturat protestului, motivați de recentele manifestații din unitățile spitalicești din Brăila. Motivele de nemulțumire nu le lipsesc. Conducerea spitalului a anunțat, încă de luna trecută, că vor fi concediați peste 250 de oameni, dar întârzie să anunțe, nominal, care sunt cei vizați. „Știm noi care vom fi concediați, că doar lucrăm în spital și auzim. Lucrez aici din ‘71, nu am bube, nu am greșit cu nimic, așa că pentru ce să fiu dată afară?”, și-a exprimat nemulțumirea un cadru medical. Personalul de pe secții va fi înjumătățit Numărul personalului va fi înjumătățit aproape pe unele secții, iar unele compartimente vor fi desființate, odată cu restructurarea anunțată. De exemplu, cele două asistente de la Balneo-fiziologie - Policlinica 2 știu că vor fi concediate, la farmacia spitalului vor fi date afară patru asistente, iar pe Secția de Dermato-venerologie vor mai rămâne șase asistente din cele 13 care lucrează în prezent. Cu siguranță nu vor fi suficiente pentru a acoperi măcar numărul de gărzi, au afirmat cadrele medicale prezente. „Oamenii sunt nemulțumiți, sunt speriați și sunt împotriva acestor disponibilizări”, a declarat pentru „Cuget Liber” Violeta Caraivan, lider sindical. După mai bine de o oră în care protestatarii au scandat „Respect pentru facultate”, „Nu ne dați afară din sălile de curs” și „Căpățână, ieși afară!”, nimeni din conducerea unității spitalicești nu a ieșit să vorbească cu ei. Drept urmare, au tăbărât în biroul managerului, dr. Dan Căpățână, pentru a-i cere socoteală. Nu au dat decât de secretară, căci managerul lipsea - era plecat, după cum ne-a declarat ulterior, la Consiliul Județean Constanța, pentru a obține bani pentru renovarea Urgenței. Lipsa managerului a avut efectul de a pune capăt, brusc, protestului spontan. Angajații s-au întors la îndatoriri, studenții s-au dispersat, dar o delegație a Consiliului Profesional al Facultății de Medicină a plecat către Prefectura Constanța, pentru a cere sprijinul reprezen-tantului Guvernului în teritoriu. Spitalul Județean va avea de suferit din cauza CJC Delegația formată din dr. Petru Bordei, decanul facultății, prodecanii dr. Ion Bordeianu și dr. Nicolae Ceamitru și dr. Gheorghe Comșa, membru al Consiliului Profesoral, i-a prezentat prefectului Claudiu Palaz ce vor însemna schimbările dispuse de Consiliul Județean Constanța, prin Consiliul de Administrație al spitalului, pentru cea mai mare unitate spitalicească din județul nostru, dar și pentru calitatea învățământului medical și calitatea serviciilor medicale. Ei au semnalat, în primul rând, numirile în funcțiile de șefi de secții, care nu respectă Legea 96/2005 - concret, cei numiți fie nu sunt cadre universitare, fie nu au cel mai înalt grad universitar din secția respectivă. De asemenea, au reclamat reducerea numărului de secții de la peste 40 la 21, cât și restrângerea spațiului pus la dispoziție pentru desfășurarea activității educative. „Acum o săptămână, Ministerul Sănătății anunța intenția de a realiza o clasificare a spitalelor, iar pe primele două locuri vor fi spitalele clinice. Dacă noi ne retragem din Spitalul Județean, chiar și forțați, spitalul va fi declasificat, căci își va pierde titulatura de «clinic». Va fi la același nivel cu spitalele din Mangalia sau Medgidia”, a afirmat dr. Petru Bordei. Cât privește destituirea șefilor de secții, medicii au reclamat că au fost făcute în pripă, fără o bază întemeiată, ci după „invocarea unor comisii fantomă” și cu „cu decizii schimbate de la o oră la alta”. Mai mult, dr. Bordei a reclamat că, în timpul ședințelor Consiliului de Administrație, unde și facultatea are un reprezentant, membrii desemnați de CJC au spus, răspicat, că dețin majoritatea și, în consecință, decid cum se va proceda. „Noi nu am venit să ne apărăm pielea, pentru că, mâine-poimâne, ieșim la pensie. Dar dacă se continuă astfel, facultatea își va pierde studenții și va fi afectat și județul Constanța”, a afirmat dr. Ion Bordeianu, fostul șef al Clinicii de Chirurgie Plastică. Situația spitalului - reglementată în instanță Prefectul Claudiu Palaz a arătat, la finalul întrevederii, că va analiza situația de la Spitalul Județean. „Vom analiza, până luni, toate aspectele semnalate, precum și Dispoziția președintelui CJC privind numirea șefilor de secții și dacă situația o va impune, o vom ataca în contencios administrativ, iar numirile vor fi suspendate”, a declarat prefectul, propunând medicilor o nouă întrunire, săptămâna viitoare, la care să participe și managerul spitalului, dr. Dan Căpățână. „Studenții au fost masă de manevră“ Modalitatea în care au acționat cadrele profesorale și studenții facultății au fost dezaprobate de dr. Dan Căpățână. „Nu înțeleg de ce trebuie niște studenți să fie masă de manevră pentru niște oameni cu păr alb. Nu este 1 octombrie, facultatea nu a început încă, nimănui nu i s-a interzis accesul în spital”, a exclamat medicul. El a adăugat că reprezentanții facultății au preferat calea protestului în locul dialogului și concilierii, la care este mereu dispus și în spiritul cărora ar trebui să fie educați și viitorii medici. Cât privește motivele pentru care au fost desființate două săli de curs din Spitalul Județean, medicul a afirmat: „Facultatea are un sediu nou construit, cu săli de cursuri moderne, nu mi se pare normal ca Policlinica să fie ocupată cu birouri, în loc de cabinete”.