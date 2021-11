Medicii de la Spitalul de Boli Infecţioase dau consultații în „cabinetele” din curtea instituţiei

Pacienţii cronici, dirijaţi către medicii de familie sau alţi specialişti



Medicul a precizat că, în ultima perioadă, au primit un ajutor la care nu se aşteptau, atât din partea Primăriei Constanţa, cât şi a mai multor asociaţii nonguvernamentale, toţi vrând să îi ajute să îşi poată relua activitatea cât mai repede cu putinţă. În acest sens, se face chiar un apel către populaţie, pentru a-i ajuta, fiecare cu cât poate, pentru ca spitalul să poate fi redeschis cât mai repede. „Ceea ce este nefuncțional, acum, este doar Terapia Intensivă, în rest foarte multe dintre celelalte saloane ar putea fi folosite. Dacă ar fi bunăvoință din partea tuturor componentelor sociale, economice, etc, am putea lucra în condiţii normale, foarte curând”, a declarat dr. Muja, pentru „Cuget liber”. Deci, practic, pentru zece locuri este blocat un întreg spital.



Între timp, pacienţii care sunt în evidenţa clinicii, cu boli cronice, cum este hepatita, de exemplu, beneficiază de tratament, în continuare, la cabinetul care funcţionează pe strada Prelungirea Liliacului nr. 10, în parteneriat public-privat, cu Fundaţia „Baylor”. Dacă pe parcurs mai apar persoane care îşi descoperă astfel de probleme, acestea vor fi monitorizate de către medicul de familie, cu tratamentul corespunzător. Ulterior, în momentul în care se va redeschide spitalul, ei vor fi dirijaţi către Infecţioase. Dacă, totuşi, sunt bolnavi cu afecţiuni acute sau supraacute, atunci, obligatoriu, aceştia trebuie să se prezinte la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa, la Spitalul Municipal Medgidia sau Mangalia. „Ne referim la stări comatoase, sindroame eruptive febrile. De precizat că, în prezent, singurul compartiment de boli infecţioase care mai funcţionează este cel de la Spitalul Militar, unde sunt deja detaşate colege de-ale noastre, care lucrează, momentan, în compartimentul Covid. Deci, în momentul în care se depistează, de exemplu, o hepatită cronică cu virus C nu are rost să vină la Constanţa, pentru că nu îi putem ajuta. Bolnavul va rămâne în evidenţa medicului de familie sau a medicului internist ori gastroenterolog, de la cel mai apropiat spital, după care, în momentul în care ne redeschidem, îi preluăm”, a adăugat medicul.











Coordonatorul acestui centru de vaccinare este medicul Eugenia Muja, care ne-a declarat că procesul de imunizare al populaţiei merge foarte bine şi că fiecare om se vaccinează exact cu serul pe care şi-l doreşte, respectiv cel de la Moderna, Pfizzer sau Jonhson. Pentru ca pacienţii să nu aştepte prea mult, în funcţie de timpul disponibil pe care îl au la dispoziţie, la centru mai vin şi alte cadre medicale care au fost detaşate în judeţ, la alte unităţi sanitare, ei venind să-i ajute la monitorizarea şi imunizarea pacienţilor. Precizăm că vaccinarea are loc, în cursul acestei săptămâni, între orele 12.00-18.00. Aici, chiar în curte, unde nu de mult a avut loc tragicul eveniment, am stat de vorbă cu oameni care au decis să se vaccineze zilele acestea, pentru a înțelege ce i-a ținut în loc până acum să facă acest lucru. Spre mirarea noastră, motivele lor nu sunt doar diverse, dar am realizat că există un număr foarte mare de cetățeni care nu înțeleg pentru ce anume fac acest vaccin, la ce îi ajută și cărora nimeni nu le-a explicat până acum de ce este bine să se vaccineze sau nu. Desigur, sunt mulți care au ales să se imunizeze exclusiv din cauza restricțiilor. „Unii dintre ei suferă de diverse afecțiuni, neavând știință despre ce s-ar putea întâmpla dacă se vaccinează sau nu se vaccinează. Există, însă, o categorie, şi în aceasta intră, în special, tinerii, care ne-au spus că au venit la vaccin pentru a participa la tombola vaccinării”, a precizat specialistul.