Medicii de la Cernavodă au ieşit în stradă

Medicii de la Cernavodă au ieșit în stradă

Aproximativ 100 de salariați ai Spitalului Orășenesc Cernavodă au mărșăluit, vineri după-amiază, prin oraș, protestând împotriva planului Ministerului Sănătății de a transforma unitatea sanitară în azil de bătrâni. De asemenea, protestului s-au alăturat și localnici, nemulțumiți că mai marii Sănătății intenționează să desființeze singurul spital pe care îl au la dispoziție. După închi-derea Spitalului Cernavodă, oamenii din oraș, dar și din opt comune arondate, vor fi nevoiți să meargă până la Medgidia sau Constanța pentru a fi văzuți de medic, inclusiv în caz de urgență. „Noi sperăm că propunerea ministerului este o eroare, asupra căreia se va reveni. Spitalul are sprijinul Consiliului Local Cernavodă, are cum să supraviețuiască și, în plus, este inclus și în planurile Inspectoratului pentru Situații de Urgență în caz de accident nuclear la Centrala Nuclearelectrică”, a afirmat dr. Andrei Andrei, managerul spitalului. Acesta este al doilea protest, organizat de angajații spitalului, în decurs de o lună.