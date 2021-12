Medicii de familie, sceptici în privinţa testării anti-Covid în cabinetele lor. „Nu știm dacă vom fi plătiți”

Referitor la situația dată, președintele Asociației Medicilor de Familie „Tomis”, dr. Zitta Popa, a declarat, pentru „Cuget liber”, că are cunoştinţă de discuția cu reprezentanții medicilor de familie, dar până când nu există această obligativitate, totul este în regulă, întrucât sunt colegi care doresc să facă acest lucru şi alţii care nu își asumă aceste noi potenţiale sarcini.





„Cred că testarea în cabinetele medicilor de familie ar fi benefică, în special, în mediul rural. Pe de altă parte, ne mai gândim la încă un lucru. De anul trecut, din decembrie avem colegi neplătiți pentru inocularea vaccinurilor antigripale. În aceste condiții, se pune problema următoare: mai facem un serviciu în plus și nu știm în ce măsură vom fi plătiți. Desigur, medicul titular al cabinetului manageriază nevoile acelui cabinet și toți credem că trebuie să lucrăm în beneficiul pacientului, dar, în această privinţă, fiecare va face ce dorește. Cert este că în sala de aşteptare se află tot timpul mai multă lume decât ar trebui. Deci, este destul de dificil ce ar urma să facem. Numai cine nu lucrează într-un cabinet poate să spună că este ușor. Ba nu este deloc ușor să păstrezi toate condițiile de igienă și nici testarea nu este ușoară, pentru că nu poți face testarea atunci când pe hol se află și alţi pacienţi. În concluzie, trebuie asigurate condiții speciale, este nevoie de consumabile etc, iar toate acestea sunt cheltuieli asumate. Din păcate, aceste cheltuieli nu așteaptă un an-doi până când se vor plăti. Ca urmare, fiecare medic de familie va decide singur ce dorește să facă”, a precizat medicul.





La rândul său, dr. Laura Condur, vicepreşedinte al asociaţiei, a subliniat necesitatea unor circuite speciale şi a personalului. Pe scurt, testarea nu este foarte simplu de efectuat. Ba, dimpotrivă, medicul care a decis să presteze acest serviciu de recoltare trebuie să aibă toate circuitele și dotările ce se impun unei astfel de situaţii, precum și personalul adecvat. „Eu, de exemplu, pot face acest lucru, pentru că am și laborator și atunci îndeplinesc toate condițiile necesare. Nu știm, însă, în ce măsură statul va fi fairplay să-și plătească aceste servicii, pentru că noi, cumva, credităm statul. În plus, trebuie să ai un circuit separat pentru pacienții Covid, pentru că nu îi poți aduce la un loc cu cei care vin pentru o simplă consultație. De asemenea, trebuie subliniat că și această testare, și vaccinarea sunt niște acte medicale care presupun niște pași. În practică, ideea nu este deloc rea, pentru că trebuie descongestionat un pic sistemul. Oricum, consider că această testare este absolut necesară în mediul rural. Acolo trebuie să se găsească o soluție”, a adăugat dr. Condur.





Ministrul este de părere că una dintre principalele urgențe, la momentul actual, este aceea de a introduce testarea în cabinetele medicilor de familie pentru pacienții potențial infectați Covid-19, evaluarea în ambulatoriu, precum și tratamentul în regim ambulatoriu al acestor pacienți. Dar, oare, doctorii sunt de acord cu această propunere? Agreează ideea de a lucra și mai mult, pentru că, se știe, fiecare sarcină suplimentară implică un volum de muncă și mai mare. O parte dintre medicii de familie cu care am discutat sunt dispuși să testeze populația, alții, în schimb, nici nu vor să audă de așa ceva. De ce? Pentru că abia au timp să își consulte pacienții și nu vor să-și încarce programul și mai tare.