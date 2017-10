Medicii de familie au ajuns la o înţelegere cu Ministerul Sănătăţii

Medicii de familie au ajuns la o înțelegere cu Ministerul Sănătății

Runda a doua a discuțiilor purtate între reprezentanții medicilor de familie cu ministrul Sănătății, Ion Bazac, și președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, Irinel Popescu, a fost încununată de succes. La finalul mai multor ore de negocieri, mandatarii cadrelor medicale - respectiv conducerile Societății Naționale a Medicilor de Familie și Patronatului Național de profil - au acceptat semnarea Contractului - cadru care reglementează acordarea asistenței medicale primare în 2009 și care intră în vigoare astăzi, după ce problemele ridicate au fost analizate, punct cu punct, de exponenții celor două părți. Printre obiecțiile ridicate de cadrele medicale s-a numărat depunctarea cabinetelor medicale individuale care au un singur medic angajat, care are drept consecință primirea unor fonduri mai mici de la buget. Reprezen-tanții ministerului de resort au renunțat la depunctare, care va fi însă menținută pentru cabinetele în care medicul angajat are același program cu medicul titular. Totodată, în urma discuțiilor purtate, ministrul Ion Bazac a convenit introducerea unei noi prevederi, care să stipuleze clar modul de calculare a fondurilor pentru trimestrul IV al 2009, care nu era prevăzut în Contractul - cadru. „Pentru trimestrul IV pe 2009, valoarea minimă garantată a unui punct per capital va fi calculată în funcție de fondurile aprobate cu această destinație, va fi prevăzută în norme și nu va putea fi mai mică decât valoarea minim garantată pentru trimestrul II și III”, se precizează în proto-colul încheiat, ieri, între Ministerul Sănătății și medicii de familie. Cât privește asigurarea asis-tenței medicale pe ambulanțe, ea nu mai este obligatorie, ci va fi efectuată doar de doctorii care vor dori. Punctele asupra cărora s-a convenit ieri se vor regăsi, susțin reprezentanții ministerului, în varianta finală a normelor metodologice de aplicare a Contractului - cadru. Drept pentru care, medicii de familie nu-și vor întrerupe activitatea, iar pacienții nu vor avea de suferit.